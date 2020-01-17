Область расширит меры поддержки семей с детьми

«Президент Российской
Федерации сказал, что если доход ниже 1 прожиточного минимума на члена семьи,
то на ребенка нужно доплачивать половину прожиточного минимума. Мы посчитаем
внимательно и скорее всего возьмем на себя обязательства о выплате тем семьям,
у кого доход на члена семьи ниже двух прожиточных минимумов», — отметил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он напомнил, что сегодня
из федерального бюджета семьям после рождения ребенка и до достижения им 3 лет
ежемесячно выплачивается сумма в размере половины прожиточного минимума при
условии, если доход на одного члена семьи не превышает 2 величины прожиточного
минимума. В 2019 году Ленинградская область взяла на себя повышенные
обязательства и ежемесячно перечисляет по 5 тыс. рублей семьям, чей доход на
человека превышает 2 величины прожиточного минимума, но ниже 70% среднедушевого
дохода, вплоть до достижения ребенком возраста трех лет — но при условии, если
ребенок был зарегистрирован в органах ЗАГС Ленинградской области.