Область расширит меры поддержки семей с детьми

«Президент Российской Федерации сказал, что если доход ниже 1 прожиточного минимума на члена семьи, то на ребенка нужно доплачивать половину прожиточного минимума. Мы посчитаем внимательно и скорее всего возьмем на себя обязательства о выплате тем семьям, у кого доход на члена семьи ниже двух прожиточных минимумов», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он напомнил, что сегодня из федерального бюджета семьям после рождения ребенка и до достижения им 3 лет ежемесячно выплачивается сумма в размере половины прожиточного минимума при условии, если доход на одного члена семьи не превышает 2 величины прожиточного минимума. В 2019 году Ленинградская область взяла на себя повышенные обязательства и ежемесячно перечисляет по 5 тыс. рублей семьям, чей доход на человека превышает 2 величины прожиточного минимума, но ниже 70% среднедушевого дохода, вплоть до достижения ребенком возраста трех лет — но при условии, если ребенок был зарегистрирован в органах ЗАГС Ленинградской области.