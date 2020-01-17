Плановые отключения электроэнергии

18 января с 09.00 до 17.00
Сяськелевское СП
д. Жабино ул. Героев
Пограничников
19 января с 09.00 до 17.00
Сяськелевское СП
д. Жабино ул. Поселковая,
мастерские, котельная модуль
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
18 января с 09.00 до 17.00
Сяськелевское СП
д. Жабино ул. Героев
Пограничников
19 января с 09.00 до 17.00
Сяськелевское СП
д. Жабино ул. Поселковая,
мастерские, котельная модуль
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