Плановые отключения электроэнергии

Плановые отключения электроэнергии

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     17 Jan 2020

18 января с 09.00 до 17.00

Сяськелевское СП

д. Жабино ул. Героев Пограничников

 

19 января с 09.00 до 17.00

Сяськелевское СП

д. Жабино ул. Поселковая, мастерские, котельная модуль

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