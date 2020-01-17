Работникам села — новое жильё

Работникам села — новое жильё

200 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства и социальной сферы в Ленинградской области.

Рубрики : Общество     17 Jan 2020

Получателями социальных выплат на строительство и приобретение жилья в прошлом году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» стали 103 человека. Из них сертификаты успели реализовать 66 граждан, которые приобрели новое жилье общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. Остальные могут использовать свидетельство в течении года с даты получения.

Участником программы может быть любой житель сельской местности без возрастных ограничений, работающий в агропромышленном комплексе или социальной сфере.

Выдача свидетельств гражданам, заявившимся в программу на 2020 год, начнется в апреле.

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