Работникам села — новое жильё

Получателями социальных
выплат на строительство и приобретение жилья в прошлом году по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» стали 103 человека. Из них
сертификаты успели реализовать 66 граждан, которые приобрели новое жилье общей
площадью 5,7 тысяч квадратных метров в Волосовском, Волховском, Всеволожском,
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском,
Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах.
Остальные могут использовать свидетельство в течении года с даты получения.
Участником программы
может быть любой житель сельской местности без возрастных ограничений,
работающий в агропромышленном комплексе или социальной сфере.
Выдача свидетельств
гражданам, заявившимся в программу на 2020 год, начнется в апреле.