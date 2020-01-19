Плановые отключения в Гатчинском районе

20 января с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
Промзона 1 (ООО «ТК Фил. Ком.»)
21 января с 09:00 до 15:00
г. Гатчина:
Промзона-1 ("ТЭК-Гатчина", НПП Ленарк-МГ, Нефтебаза
"Гарант").
21 января с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ш. Пушкинское (Северный водозабор)
20 января с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Саши Никифорова (КНС).
С 20 по 24 января с 09:00 до 17:00 с включением на ночь.
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Некрасова д. 1-68; ул. Герцена д. 1-53;
ул. Газа д. 1-24.
22 января с 09:00 до 16:00
Сиверское СП:
пгт. Сиверский: ул. Липовая аллея д. 3-8; ул. 123 Дивизии д.
1, 9; ул. Подгорная д. 1-13.
24 января с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. 123-й Дивизии д. 2; ул. Вокзальная
д. 2, 2 А, 4, 3.
22 января с 09:00 до 13:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: пер. Ольгинский д. 1-4; пер. Весенний д. 9; ул.
Щеголева д. 6А-13; ул. Еленинская д. 13-34; пр-кт. Ленина д. 21-24; ул.
Щеголева д. 6-18; ул. Еленинская д. 1-30; пр-кт. Пильный д. 1-12; ул.
Грибная д. 1-23; пр-кт. Островского д. 1-6; пр-кт. Кирова д. 1-10; ул.
Соседская д. 1-16; пр-кт. Коммунальный д. 35-80; пер. Безымянный д. 1-12; пер.
ГЭС д. 1-8; ул. Бернадская д. 27-36; ул. Косинская д. 3-20; ул. Сузинская д.
6-28; ул. Герцена д. 5-13; ул. Косинская д. 22-26; ул. Первый овраг д.
5-12; ул. Ломоносова д. 19-25; ул. Сузинская д. 25-34; ш. Сиверское д. 147-155;
пр-кт. Островского д. 18-33; ул. Надеждинская д. 60-67; пр-кт. Пролетарский д.
1-18; ул. Надеждинская д. 12-56; ул. Еленинская д. 2-12; ул. Утинская д. 5
А-26Б; пр-кт. Урицкого д. 1-6; ш. Сиверское д. 141-145; ул. Линковского д.
5-28; ул. Воскресенская д. 36-47; пер. Круговой д. 1-7; ул. Островского д. 1- 9
А; ул. Бородинская д. 1-9; ул. Воскресенская д. 51; пр-кт. Урицкого д. 13-59;
ул. Подольская д. 1-7А; пр-кт. Урицкого д. 44-73; ул. Комарова д. 12-27; пр-кт.
Островского д. 53; пр-кт. Островского д. 43Е-66; пр-кт. Островского д. 55-84;
пр-кт. Островского д. 82-94; ул. Ямпольская д. 1-8; пер. Ольгопольский д.
35-46; ул. Комарова д. 39-39В; ул. Песочная д .2-14; ул. Воинова д. 1 А, 4, 4
А; ул. Песочная д. 11-32; пер. Лермонтова д. 10-35; ул. Капитана Курицына д.
1-8; ул. Флотская д. 23-37; пр-кт. Пролетарский д. 9 Г-21; пер. Весенний д.
4-6; ул. Щеголева д. 7-8 А; пр-кт. Ленина д. 25-41; ул. Рыбинская д. 34; ул.
Нахимсона д. 18-24; ул. Достоевского д. 3 А-11; ул. Новгородская д. 17-24; ул.
Новгородская д. 1-15; ул. Пороховская д. 2-4; ул. Достоевского д. 10 -21; ул.
Рыбинская д. 9-32; пр-кт. Ленина д. 37А; ул. Ульяновская д. 13-34; ул.
Достоевского д. 1-4; пр-кт. Народный д. 1-5; пр-кт. Ленина д. 47-55 Б; ул.
Крупская д. 17-46; пр-кт. Ленинградский д. 29-64; ул. Коняшина д. 28, 34, 37А;
пр-кт. Народный д. 29-43; ул. Осипенко д. 23-43; пр-кт. Народный д. 2б-25;
пр-кт. Максима Горького д. 9А-14; пр-кт. Огородникова д. 25-42; ул. Крупская д.
8-10; ул. Щедрина д. 7-32; пр-кт. Огородникова д. 26-32; пр-кт. Ленинградский
д. 11-46; Скважина на ул. Бернадская (скважина) .
Гатчинские электрические сети ГтРЭС
уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах,
будет
отключено электроснабжение:
23 января с 09:00
до 16:30
Войсковицкое
СП:
д.
Тяглино
23 января с 09:00
до 16:00
Веревское
СП:
д.
М. Верево, ул. Набережная, Заречная, Новосёлов, Киевское ш.
(нечетная
сторона)
д.
Романовка
24 января с 09:00
до 16:00
Новосветское
СП:
д.
Пустошка