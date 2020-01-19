Плановые отключения в Гатчинском районе

20 января с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

Промзона 1 (ООО «ТК Фил. Ком.»)

21 января с 09:00 до 15:00

г. Гатчина:

Промзона-1 ("ТЭК-Гатчина", НПП Ленарк-МГ, Нефтебаза "Гарант").

21 января с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ш. Пушкинское (Северный водозабор)

20 января с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский: ул. Саши Никифорова (КНС).

С 20 по 24 января с 09:00 до 17:00 с включением на ночь.

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский: ул. Некрасова д. 1-68; ул. Герцена д. 1-53; ул. Газа д. 1-24.

22 января с 09:00 до 16:00

Сиверское СП:

пгт. Сиверский: ул. Липовая аллея д. 3-8; ул. 123 Дивизии д. 1, 9; ул. Подгорная д. 1-13.

24 января с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский: ул. 123-й Дивизии д. 2; ул. Вокзальная д. 2, 2 А, 4, 3.

22 января с 09:00 до 13:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица: пер. Ольгинский д. 1-4; пер. Весенний д. 9; ул. Щеголева д. 6А-13; ул. Еленинская д. 13-34; пр-кт. Ленина д. 21-24; ул. Щеголева д. 6-18; ул. Еленинская д. 1-30; пр-кт. Пильный д. 1-12; ул. Грибная д. 1-23; пр-кт. Островского д. 1-6; пр-кт. Кирова д. 1-10; ул. Соседская д. 1-16; пр-кт. Коммунальный д. 35-80; пер. Безымянный д. 1-12; пер. ГЭС д. 1-8; ул. Бернадская д. 27-36; ул. Косинская д. 3-20; ул. Сузинская д. 6-28; ул. Герцена д. 5-13; ул. Косинская д. 22-26; ул. Первый овраг д. 5-12; ул. Ломоносова д. 19-25; ул. Сузинская д. 25-34; ш. Сиверское д. 147-155; пр-кт. Островского д. 18-33; ул. Надеждинская д. 60-67; пр-кт. Пролетарский д. 1-18; ул. Надеждинская д. 12-56; ул. Еленинская д. 2-12; ул. Утинская д. 5 А-26Б; пр-кт. Урицкого д. 1-6; ш. Сиверское д. 141-145; ул. Линковского д. 5-28; ул. Воскресенская д. 36-47; пер. Круговой д. 1-7; ул. Островского д. 1- 9 А; ул. Бородинская д. 1-9; ул. Воскресенская д. 51; пр-кт. Урицкого д. 13-59; ул. Подольская д. 1-7А; пр-кт. Урицкого д. 44-73; ул. Комарова д. 12-27; пр-кт. Островского д. 53; пр-кт. Островского д. 43Е-66; пр-кт. Островского д. 55-84; пр-кт. Островского д. 82-94; ул. Ямпольская д. 1-8; пер. Ольгопольский д. 35-46; ул. Комарова д. 39-39В; ул. Песочная д .2-14; ул. Воинова д. 1 А, 4, 4 А; ул. Песочная д. 11-32; пер. Лермонтова д. 10-35; ул. Капитана Курицына д. 1-8; ул. Флотская д. 23-37; пр-кт. Пролетарский д. 9 Г-21; пер. Весенний д. 4-6; ул. Щеголева д. 7-8 А; пр-кт. Ленина д. 25-41; ул. Рыбинская д. 34; ул. Нахимсона д. 18-24; ул. Достоевского д. 3 А-11; ул. Новгородская д. 17-24; ул. Новгородская д. 1-15; ул. Пороховская д. 2-4; ул. Достоевского д. 10 -21; ул. Рыбинская д. 9-32; пр-кт. Ленина д. 37А; ул. Ульяновская д. 13-34; ул. Достоевского д. 1-4; пр-кт. Народный д. 1-5; пр-кт. Ленина д. 47-55 Б; ул. Крупская д. 17-46; пр-кт. Ленинградский д. 29-64; ул. Коняшина д. 28, 34, 37А; пр-кт. Народный д. 29-43; ул. Осипенко д. 23-43; пр-кт. Народный д. 2б-25; пр-кт. Максима Горького д. 9А-14; пр-кт. Огородникова д. 25-42; ул. Крупская д. 8-10; ул. Щедрина д. 7-32; пр-кт. Огородникова д. 26-32; пр-кт. Ленинградский д. 11-46; Скважина на ул. Бернадская (скважина) .

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах,

будет отключено электроснабжение:

23 января с 09:00 до 16:30

Войсковицкое СП:

д. Тяглино

23 января с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. М. Верево, ул. Набережная, Заречная, Новосёлов, Киевское ш.

(нечетная сторона)

д. Романовка

24 января с 09:00 до 16:00

Новосветское СП:

д. Пустошка