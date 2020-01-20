Депутаты обсудили с губернатором состояние реки Оредеж

Инициатором вопроса выступил депутат
Сергей Коняев. В своем выступлении он рассказал главе региона, что в Гатчинское
отделение партии «Единая Россия» обратились жители Рождественского, Сиверского
и Вырицкого поселений, обеспокоенные судьбой реки Оредеж.
- Она является настоящей жемчужиной и
достопримечательностью Ленинградской области, но с каждым годом ее состояние
ухудшается, что впоследствии скажется на всей экологической системе, - сказал
Сергей Коняев.
Он напомнил собравшимся, что в прошлом
столетии на реке Оредеж был построен каскад гидроэлектростанций с образованием
достаточно больших водохранилищ, что увеличило привлекательность реки для
купания, лодочных прогулок и иных водных развлечений. В 1973 году каскад
гидроэлектростанций был остановлен, что привело к печальным последствиям – в
некоторых частях река изменила свое русло, дно заилилось, вода стала грязной, а
живность, населявшая Оредеж, значительно сократилась. Сегодня для сохранения
реки необходим ряд мероприятий по очистке от лишней растительности,
обследованию и усилению плотин, приведению в нормативное техническое состояние
очистных сооружений, а также восстановлению гидроэнергетических систем на
плотинах.
Сергей Коняев рассказал о том, что в
Гатчинском районе создано общественное движение «За сохранение реки Оредеж»,
которое готово разработать дорожную карту для сохранения памятника природы
совместно с профильными комитетами правительства Ленинградской области. К этому
проекту также готовы присоединиться депутаты парламента от Волосовского и
Лужского района.
Депутаты предложили создать рабочую
группу, в которую войдут экологические активисты, представители областного
комитета по природным ресурсам и Управления государственным имуществом,
администраций Гатчинского, Волосовского и Лужского районов, сотрудники ЛОГКУ
«Ленобллес» и Дирекции особо охраняемых природных территорий.
В ходе обсуждения председатель областного
комитета по природным ресурсам Павел Немчинов сказал, что сначала необходимо
устранить причины, вызывающие неблагоприятное экологическое состояние реки, а
именно – реконструировать очистные сооружения, а уже потом проводить расчистку
реки. Вопрос реконструкции необходимо решать в непосредственном взаимодействии
с администрацией Гатчинского района.
Александр Дрозденко, в свою очередь,
сказал, что вопрос с очисткой реки Оредеж можно также решить в рамках
реализации проекта «Чистая вода».