Депутаты обсудили с губернатором состояние реки Оредеж

Депутаты обсудили с губернатором состояние реки Оредеж

На встрече областного парламента с главой региона депутаты Законодатель-ного собрания обратились к Александру Дрозденко с просьбой обратить внимание на состояние реки Оредеж и помочь с ее восстановлением.

Рубрики : Экология     20 Jan 2020

Инициатором вопроса выступил депутат Сергей Коняев. В своем выступлении он рассказал главе региона, что в Гатчинское отделение партии «Единая Россия» обратились жители Рождественского, Сиверского и Вырицкого поселений, обеспокоенные судьбой реки Оредеж.

- Она является настоящей жемчужиной и достопримечательностью Ленинградской области, но с каждым годом ее состояние ухудшается, что впоследствии скажется на всей экологической системе, - сказал Сергей Коняев.

Он напомнил собравшимся, что в прошлом столетии на реке Оредеж был построен каскад гидроэлектростанций с образованием достаточно больших водохранилищ, что увеличило привлекательность реки для купания, лодочных прогулок и иных водных развлечений. В 1973 году каскад гидроэлектростанций был остановлен, что привело к печальным последствиям – в некоторых частях река изменила свое русло, дно заилилось, вода стала грязной, а живность, населявшая Оредеж, значительно сократилась. Сегодня для сохранения реки необходим ряд мероприятий по очистке от лишней растительности, обследованию и усилению плотин, приведению в нормативное техническое состояние очистных сооружений, а также восстановлению гидроэнергетических систем на плотинах.

Сергей Коняев рассказал о том, что в Гатчинском районе создано общественное движение «За сохранение реки Оредеж», которое готово разработать дорожную карту для сохранения памятника природы совместно с профильными комитетами правительства Ленинградской области. К этому проекту также готовы присоединиться депутаты парламента от Волосовского и Лужского района.

Депутаты предложили создать рабочую группу, в которую войдут экологические активисты, представители областного комитета по природным ресурсам и Управления государственным имуществом, администраций Гатчинского, Волосовского и Лужского районов, сотрудники ЛОГКУ «Ленобллес» и Дирекции особо охраняемых природных территорий.

В ходе обсуждения председатель областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов сказал, что сначала необходимо устранить причины, вызывающие неблагоприятное экологическое состояние реки, а именно – реконструировать очистные сооружения, а уже потом проводить расчистку реки. Вопрос реконструкции необходимо решать в непосредственном взаимодействии с администрацией Гатчинского района.

Александр Дрозденко, в свою очередь, сказал, что вопрос с очисткой реки Оредеж можно также решить в рамках реализации проекта «Чистая вода».

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