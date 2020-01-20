ГИЭФПТ награжден почётной грамотой ЗАКСа Ленобласти

Торжественная церемония прошла 16 января в
рамках Ученого совета, в котором принял участие депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Александр Русских. Областной парламентарий
поздравил коллектив института и вручил почетную грамоту Законодательного
собрания Ленобласти.
Нужно отдать должное, ГИЭФПТ действительно
добился впечатляющих результатов. В течение последних трех лет это учебное
заведение входит в число лучших вузов России. Первый проректор ГИЭФПТ Роман
Авербух продемонстрировал памятный знак и сертификат «Лучшие вузы Российской
Федерации», полученный в 2019 году. Этот официальный документ подтверждает
включение ГИЭФПТ в число лауреатов национального конкурса «Лучшие вузы
Российской Федерации 2019 года» и получение права использования
соответствующего логотипа. Срок действия сертификата – до 21 февраля 2021 года.
- Почетная грамота – самая высокая награда
Законодательного собрания Ленинградской области. Мы благодарны правительству и
Законодательному собранию Ленинградской области за большую заботу и финансовую
поддержку, которую они оказывают институту. Мы благодарны нашим областным
депутатам - гатчинцам. Они провели очень большую работу. В том числе благодаря
их настойчивости в Елизаветино строится современное общежитие для студентов
агропромышленного факультета нашего института, - говорит Роман Авербух.
В знак продолжения плодотворного
сотрудничества первый проректор Роман Авербух вручил Александру Русских
памятный подарок - книгу.
- Очень многие наши студенты пишут
выпускные квалификационные работы на примере Ленинградской области, проходят
практику в структурах власти. Это, наверное, логично, - отметила доцент кафедры
менеджмента, кандидат политических наук Наталья Якимчук. - На основе
исследований, которые мы проводим, могу ответственно заявить, что за 25 лет
работы Законодательного собрания Ленинградской области создана не только
действующая грамотная правовая база, но и налажен конструктивный диалог между
гражданами и депутатами. Что, наверное, самое важное. Вы - наши проводники.
Через вас мы доносим до исполнительной власти свои чаяния и надежды. Кроме
того, диалог налажен между федеральной и региональной властью. Наши студенты
пишут работы, мы анализируем. У нас есть все актуальные данные: от экономики до
социальной сферы. Почему же работа ведется на таком высоком профессиональном
уровне? Потому что многие депутаты и помощники депутатов учатся в нашем
институте. И учатся реально: приезжают, сдают зачеты. У нас нет поблажек ни для
кого. И вы – молодцы!
ГИЭФПТ тем временем с уверенностью
встретил новый год. Как сообщил Роман Наумович, сейчас рассматривается вопрос о
начале подготовки специалистов с высшим образованием для сельского хозяйства.
Соответствующая база у вуза есть. Областной комитет общего и профессионального
образования эту идею одобряет.