ГИЭФПТ награжден почётной грамотой ЗАКСа Ленобласти

Торжественная церемония прошла 16 января в рамках Ученого совета, в котором принял участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Областной парламентарий поздравил коллектив института и вручил почетную грамоту Законодательного собрания Ленобласти.

Нужно отдать должное, ГИЭФПТ действительно добился впечатляющих результатов. В течение последних трех лет это учебное заведение входит в число лучших вузов России. Первый проректор ГИЭФПТ Роман Авербух продемонстрировал памятный знак и сертификат «Лучшие вузы Российской Федерации», полученный в 2019 году. Этот официальный документ подтверждает включение ГИЭФПТ в число лауреатов национального конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации 2019 года» и получение права использования соответствующего логотипа. Срок действия сертификата – до 21 февраля 2021 года.

- Почетная грамота – самая высокая награда Законодательного собрания Ленинградской области. Мы благодарны правительству и Законодательному собранию Ленинградской области за большую заботу и финансовую поддержку, которую они оказывают институту. Мы благодарны нашим областным депутатам - гатчинцам. Они провели очень большую работу. В том числе благодаря их настойчивости в Елизаветино строится современное общежитие для студентов агропромышленного факультета нашего института, - говорит Роман Авербух.

В знак продолжения плодотворного сотрудничества первый проректор Роман Авербух вручил Александру Русских памятный подарок - книгу.

- Очень многие наши студенты пишут выпускные квалификационные работы на примере Ленинградской области, проходят практику в структурах власти. Это, наверное, логично, - отметила доцент кафедры менеджмента, кандидат политических наук Наталья Якимчук. - На основе исследований, которые мы проводим, могу ответственно заявить, что за 25 лет работы Законодательного собрания Ленинградской области создана не только действующая грамотная правовая база, но и налажен конструктивный диалог между гражданами и депутатами. Что, наверное, самое важное. Вы - наши проводники. Через вас мы доносим до исполнительной власти свои чаяния и надежды. Кроме того, диалог налажен между федеральной и региональной властью. Наши студенты пишут работы, мы анализируем. У нас есть все актуальные данные: от экономики до социальной сферы. Почему же работа ведется на таком высоком профессиональном уровне? Потому что многие депутаты и помощники депутатов учатся в нашем институте. И учатся реально: приезжают, сдают зачеты. У нас нет поблажек ни для кого. И вы – молодцы!

ГИЭФПТ тем временем с уверенностью встретил новый год. Как сообщил Роман Наумович, сейчас рассматривается вопрос о начале подготовки специалистов с высшим образованием для сельского хозяйства. Соответствующая база у вуза есть. Областной комитет общего и профессионального образования эту идею одобряет.