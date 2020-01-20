В Ленинградской области можно стать самозанятым

Ранее эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» проводился в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Теперь к эксперименту присоединились 19 регионов, в их числе Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Льготный налоговый режим предусматривает оплату налога по ставке 4% (при работе с физическими лицами) и 6% (при работе с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями). Чтобы им воспользоваться, нужно скачать мобильное приложение «Мой налог».

Как зарегистрироваться:

▪с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета;

▪с помощью логина и пароля на портале госуслуг;

▪отсканировать в мобильном приложении свой паспорт Российской Федерации и сделать селфи.

Приложение само рассчитает сумму налога, заплатить который нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен доход. С помощью приложения можно сформировать квитанцию, чтобы оплатить налог в банке, или настроить автоплатёж.

Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога.

Более подробно о льготном налоговом режиме, правилах его применения, преимуществах и ограничениях, предусмотренных законом, можно узнать на специальном сайте: https://npd.nalog.ru/