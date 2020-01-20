В Ленинградской области можно стать самозанятым

Ранее
эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» проводился в Москве, Московской и Калужской областях и
в Республике Татарстан. Теперь к эксперименту присоединились 19 регионов, в их
числе Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Льготный
налоговый режим предусматривает оплату налога по ставке 4% (при работе с
физическими лицами) и 6% (при работе с юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями). Чтобы им воспользоваться, нужно скачать мобильное
приложение «Мой налог».
Как
зарегистрироваться:
▪с
помощью ИНН и пароля от Личного кабинета;
▪с
помощью логина и пароля на портале госуслуг;
▪отсканировать
в мобильном приложении свой паспорт Российской Федерации и сделать селфи.
Приложение
само рассчитает сумму налога, заплатить который нужно не позднее 25-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором получен доход. С помощью приложения
можно сформировать квитанцию, чтобы оплатить налог в банке, или настроить
автоплатёж.
Также
самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который
применяется автоматически, уменьшая сумму налога.
Более
подробно о льготном налоговом режиме, правилах его применения, преимуществах и
ограничениях, предусмотренных законом, можно узнать на специальном сайте:
https://npd.nalog.ru/