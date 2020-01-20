Жители обсуждают «мусорную реформу»

На протяжении трех месяцев сотрудники управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, а также представители управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области, являющейся региональным оператором, будут проводить встречи с жителями, собирать и анализировать информацию о прохождении «мусорной реформы» в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Гатчинском районе встреча пройдет 7 февраля 2020 года.

Первая встреча прошла 11 января в Кингисеппе. В первую очередь, жителей интересовал вопрос формирования платы за отходы. Также, по мнению участников встречи, несправедливо равнозначно распределять нагрузку на жителей частного сектора, дачников и жителей многоквартирных домов. В деревнях образуется значительно меньше отходов в связи с ведением личных подсобных хозяйств. Кроме того, жители выразили обеспокоенность в связи с размещением на территории региона отходов из Санкт-Петербурга и неготовности мегаполиса работать по новым правилам.

Представители управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами сообщили, что с 1 января 2020 года плата за вывоз мусора в Ленинградской области была снижена на 12% и составляет для собственников индивидуальных жилых домов 331 рубль 28 копеек за домовладение.