Жители обсуждают «мусорную реформу»

На протяжении трех месяцев сотрудники
управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по
обращению с отходами, а также представители управляющей компании по обращению с
отходами в Ленинградской области, являющейся региональным оператором, будут
проводить встречи с жителями, собирать и анализировать информацию о прохождении
«мусорной реформы» в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области.
В Гатчинском районе встреча пройдет 7
февраля 2020 года.
Первая встреча прошла 11 января в
Кингисеппе. В первую очередь, жителей интересовал вопрос формирования платы за
отходы. Также, по мнению участников встречи, несправедливо равнозначно
распределять нагрузку на жителей частного сектора, дачников и жителей
многоквартирных домов. В деревнях образуется значительно меньше отходов в связи
с ведением личных подсобных хозяйств. Кроме того, жители выразили
обеспокоенность в связи с размещением на территории региона отходов из
Санкт-Петербурга и неготовности мегаполиса работать по новым правилам.
Представители управления Ленинградской
области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами
сообщили, что с 1 января 2020 года плата за вывоз мусора в Ленинградской
области была снижена на 12% и составляет для собственников индивидуальных жилых
домов 331 рубль 28 копеек за домовладение.