День рыбака отпразднуем в Семрино!

Активист и общественный
деятель Николай Гатко, который родился и вырос в поселке Семрино, рассказал,
что искусственный водоем, скорее всего, появился в процессе строительства жилых
домов в начале 1950-х годов на улице Хвойной.
- Пруд был излюбленным
местом, где мы играли в детстве с утра до позднего вечера, - говорит Николай
Гатко.
Но постепенно водоем
пришел в запустение. Берега заросли кустарником и деревьями, кучами мусора, вода
заилилась.
Заручившись поддержкой
неравнодушных друзей, Николай Гатко обратился в администрацию Сусанинского
поселения, где ему была обещана посильная помощь в благоустройстве. 17 декабря
на берегу пруда состоялась встреча активистов и главы администрации
Сусанинского поселения Елены Бордовской, в ходе которой они обсудили фронт
работ. Уже на следующий день местные жители приступили к работе.
- Мы решили сделать место
для отдыха, где можно было бы половить рыбу, устроить пикник, погулять с
детьми, - рассказал Николай Гатко.
С того дня активисты уже
девять раз приезжали на пруд и, несмотря на погоду, которая порой сменялась то
снегом, то дождем, спилили почти весь старый кустарник и деревья, убрали мусор,
копившийся там годами.
В результате, берега
стали заметно чище, но работы еще предстоит много. В планах – обустройство
площадки и тропинок. В идеале, нужно полностью вычистить дно пруда, но в этом
вопросе все зависит от финансирования. Также активисты хотят привлечь к
благоустройству территории благотворителей и спонсоров, чтобы закупить рыбу,
которая заселит пруд.
- Там до сих пор живут
щуки, окуни, плотва, линь, караси и даже вьюн. Хотим подселить туда карпов,
толстолобиков, которые чистят воду и поедают фитопланктон, а также белого
амура, который поедает растительность, - поделился планами Николай Гатко.
Они хотят закончить
благоустройство к Дню рыбака, который в России в 2020 году будут отмечать 12
июля.
- Наша мечта – на День
рыбака накормить местных жителей ухой, приготовленной из свежей рыбы, - говорит
Николай Гатко.
После того, как
руководитель досугового центра поселка Семрино Татьяна Самкова узнала о работе
по расчистке пруда, она предложила совместить празднование Дня рыбака и Дня
Ивана Купалы, чтобы провести по-настоящему масштабное торжество.
- Теперь это наша мечта,
но пока есть силы, будем работать. Тем более, что местная администрация обещала
помочь. Также будем рады помощи от жителей Семрино, особенно молодежи, в
проведении благоустройства и поддержания порядка на пруду, - добавил Николай Гатко.
Администрация
Сусанинского поселения выражает благодарность активистам, которые занимаются
благоустройством территории, за неравнодушие к внешнему виду поселения. Это
Николай Гатко, Юрий Дашкевич, Сергей Свитин, Сергей Будкин, Анатолий Байков,
Алексей Белов, Алексей Шахаев.