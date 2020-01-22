День рыбака отпразднуем в Семрино!

Активист и общественный деятель Николай Гатко, который родился и вырос в поселке Семрино, рассказал, что искусственный водоем, скорее всего, появился в процессе строительства жилых домов в начале 1950-х годов на улице Хвойной.

- Пруд был излюбленным местом, где мы играли в детстве с утра до позднего вечера, - говорит Николай Гатко.

Но постепенно водоем пришел в запустение. Берега заросли кустарником и деревьями, кучами мусора, вода заилилась.

Заручившись поддержкой неравнодушных друзей, Николай Гатко обратился в администрацию Сусанинского поселения, где ему была обещана посильная помощь в благоустройстве. 17 декабря на берегу пруда состоялась встреча активистов и главы администрации Сусанинского поселения Елены Бордовской, в ходе которой они обсудили фронт работ. Уже на следующий день местные жители приступили к работе.

- Мы решили сделать место для отдыха, где можно было бы половить рыбу, устроить пикник, погулять с детьми, - рассказал Николай Гатко.

С того дня активисты уже девять раз приезжали на пруд и, несмотря на погоду, которая порой сменялась то снегом, то дождем, спилили почти весь старый кустарник и деревья, убрали мусор, копившийся там годами.

В результате, берега стали заметно чище, но работы еще предстоит много. В планах – обустройство площадки и тропинок. В идеале, нужно полностью вычистить дно пруда, но в этом вопросе все зависит от финансирования. Также активисты хотят привлечь к благоустройству территории благотворителей и спонсоров, чтобы закупить рыбу, которая заселит пруд.

- Там до сих пор живут щуки, окуни, плотва, линь, караси и даже вьюн. Хотим подселить туда карпов, толстолобиков, которые чистят воду и поедают фитопланктон, а также белого амура, который поедает растительность, - поделился планами Николай Гатко.

Они хотят закончить благоустройство к Дню рыбака, который в России в 2020 году будут отмечать 12 июля.

- Наша мечта – на День рыбака накормить местных жителей ухой, приготовленной из свежей рыбы, - говорит Николай Гатко.

После того, как руководитель досугового центра поселка Семрино Татьяна Самкова узнала о работе по расчистке пруда, она предложила совместить празднование Дня рыбака и Дня Ивана Купалы, чтобы провести по-настоящему масштабное торжество.

- Теперь это наша мечта, но пока есть силы, будем работать. Тем более, что местная администрация обещала помочь. Также будем рады помощи от жителей Семрино, особенно молодежи, в проведении благоустройства и поддержания порядка на пруду, - добавил Николай Гатко.

Администрация Сусанинского поселения выражает благодарность активистам, которые занимаются благоустройством территории, за неравнодушие к внешнему виду поселения. Это Николай Гатко, Юрий Дашкевич, Сергей Свитин, Сергей Будкин, Анатолий Байков, Алексей Белов, Алексей Шахаев.



