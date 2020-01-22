Ленинградская область – в числе лидеров

- Для нас 2019 год был успешным в части социально-экономического развития, - прокомментировал результаты рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы сохранили объемы промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, и ожидаем, что объем инвестиционных вложений, с учетом заявленных проектов, будет на уровне 506 млрд рублей.

Это был первый год реализации национальных проектов в регионе. Работая над обновлением Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, мы синхронизировали региональные задачи долгосрочного развития с целями 12 национальных проектов.

Еще одно важное управленческое решение, которое мы реализовали в прошлом году – административная реформа. Ленинградская область сегодня занимает первое место в России по наименьшему числу сотрудников органов власти на 1 тысячу всех жителей субъекта федерации.

Ряд наших практик были признаны успешными на федеральном уровне. К примеру, выплаты компенсаций семьям, где детям не предоставили место в детском саду, проект ситуационного центра губернатора, система выбора поставщика для осуществления госзакупок. Эксперты Международного банка реконструкции и развития назвали Социальный кодекс Ленинградской области лучшим в своей сфере.

Мы благодарны экспертам за высокую оценку – по итогам рейтинга регион поднялся на три пункта и занял 7 место. Но даже чтобы оставаться на месте надо очень быстро бежать. Ленинградская область сегодня задает тренды, внедряет успешные практики и становится лидером по многим направлениям.