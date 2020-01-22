Ленинградская область – в числе лидеров

- Для нас 2019 год был
успешным в части социально-экономического развития, - прокомментировал
результаты рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы
сохранили объемы промышленного производства, строительства, сельского
хозяйства, и ожидаем, что объем инвестиционных вложений, с учетом заявленных
проектов, будет на уровне 506 млрд рублей.
Это был первый год
реализации национальных проектов в регионе. Работая над обновлением Стратегии
социально-экономического развития Ленинградской области, мы синхронизировали
региональные задачи долгосрочного развития с целями 12 национальных проектов.
Еще одно важное
управленческое решение, которое мы реализовали в прошлом году –
административная реформа. Ленинградская область сегодня занимает первое место в
России по наименьшему числу сотрудников органов власти на 1 тысячу всех жителей
субъекта федерации.
Ряд наших практик были
признаны успешными на федеральном уровне. К примеру, выплаты компенсаций
семьям, где детям не предоставили место в детском саду, проект ситуационного
центра губернатора, система выбора поставщика для осуществления госзакупок.
Эксперты Международного банка реконструкции и развития назвали Социальный
кодекс Ленинградской области лучшим в своей сфере.
Мы благодарны экспертам
за высокую оценку – по итогам рейтинга регион поднялся на три пункта и занял 7
место. Но даже чтобы оставаться на месте надо очень быстро бежать.
Ленинградская область сегодня задает тренды, внедряет успешные практики и
становится лидером по многим направлениям.