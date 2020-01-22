Муж исполосовал ножом жену

Как было установлено, накануне около трех часов дня женщина вместе с мужем начала распивать спиртные напитки. К девяти вечера они поссорились, и пьяный супруг начал ее избивать, а потом схватил нож и нанес несколько ударов – в лицо, по голове, по телу. Раненой удалось выбежать на лестничную площадку и позвать на помощь. Соседи вызвали «скорую».

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Полицейские задержали мужа – 50-летнего Андрея Б., гражданина без определенных занятий. Задержанного отправили в изолятор. По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело.