Муж исполосовал ножом жену

Как было установлено,
накануне около трех часов дня женщина вместе с мужем начала распивать спиртные
напитки. К девяти вечера они поссорились, и пьяный супруг начал ее избивать, а
потом схватил нож и нанес несколько ударов – в лицо, по голове, по телу.
Раненой удалось выбежать на лестничную площадку и позвать на помощь. Соседи
вызвали «скорую».
На место происшествия
отправилась следственно-оперативная группа. Полицейские задержали мужа – 50-летнего
Андрея Б., гражданина без определенных занятий. Задержанного отправили в
изолятор. По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия
возбуждено уголовное дело.