На дорогах области появятся новые светофоры

По заказу ГКУ «Ленавтодор» новые светофорные посты будут установлены и начнут работать в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Предусмотрено строительство сразу двух объектов: на большом перекрестке Сосновой улицы и трассы «Санкт-Петербург — Ручьи» и у торгового дома «Стройудача».

Кроме того, новые светофоры включат на подъезде к Сосновому Бору (перекресток дорог «Санкт-Петербург — Ручьи» и «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор»), а перекресток дороги на Бугры и трассы «Юкки — Кузьмолово» будет расширен с устройством дополнительных полос для движения транспорта.

В этом году также предусмотрено проектирование ряда светофорных постов в Лужском, Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Данные проектно-изыскательских работ будут впоследствии использованы для стройки светофорных постов у школы в деревне Заклинье, деревне Куровицы, Ковашах, на улице Школьной в Буграх и перекрестке дорог «Пустошка — Вырица» и «Семрино — Сусанино — Ковшово».