На дорогах области появятся новые светофоры

По заказу ГКУ
«Ленавтодор» новые светофорные посты будут установлены и начнут работать в
поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Предусмотрено строительство сразу
двух объектов: на большом перекрестке Сосновой улицы и трассы «Санкт-Петербург
— Ручьи» и у торгового дома «Стройудача».
Кроме того, новые
светофоры включат на подъезде к Сосновому Бору (перекресток дорог
«Санкт-Петербург — Ручьи» и «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор»), а
перекресток дороги на Бугры и трассы «Юкки — Кузьмолово» будет расширен с
устройством дополнительных полос для движения транспорта.
В этом году также
предусмотрено проектирование ряда светофорных постов в Лужском, Гатчинском,
Всеволожском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Данные
проектно-изыскательских работ будут впоследствии использованы для стройки
светофорных постов у школы в деревне Заклинье, деревне Куровицы, Ковашах, на
улице Школьной в Буграх и перекрестке дорог «Пустошка — Вырица» и «Семрино —
Сусанино — Ковшово».