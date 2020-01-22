Пенсионеров научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ

Пенсионеров научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области совместно с комитетом по социальной защите населения проводят обучающие семинары в сфере ЖКХ для людей старшего возраста.

Рубрики : Общество     22 Jan 2020

В рамках проекта «Повышение компьютерной грамотности среди лиц старшего возраста» пенсионеров будут учить пользоваться личным кабинетом, передавать показания учетов прибора, оплачивать квитанции, контролировать операции по лицевому счету, получать консультации через Интернет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ) обслуживает около миллиона лицевых счетов. Среди них чуть более 10% являются активными пользователями удаленных сервисов.

Специалисты будут проводить семинары во всех районах области. Первые занятия пройдут во Всеволожском районе.

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