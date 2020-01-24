«Я – счастливый человек!»

Валентина Николаевна – из поколения победителей. Великая Отечественная война, пожалуй, как ни одна из других войн XX века, в которых участвовала Россия, породила это особое «фронтовое поколение». Исход любой войны, в конечном счете, всегда определяли люди. Неимоверное напряжение почти четырех лет противоборства с нацистской Германией наша страна выдержала только благодаря «духовному стержню» и единению народа, сумевшему не сломаться после всех потерь и отстоять не только свою жизнь, но и существование народов Европы. Эта война внесла огромные перемены в сознание поколения, вынесшего ее на своих плечах. Тем самым во многом было задано направление последующей истории...

Пять лет назад, в прошлый юбилей Валентины Николаевны, в «Гатчинской правде» вышла заметка «Валя. Валечка. Валюша», в которой рассказывалось о жизненном пути этой удивительной женщины. Во время праздничного застолья родные и близкие устроили «громкие читки» газетной публикации, что доставило несказанную радость главной героине торжества.

А в этот раз размышлениями о жизни делится сама Валентина Николаевна:

- Счастье – это жизнь! А жизнь складывается из маленьких жизненных кусочков счастья. 95! Я и не думала, что доживу до своего 95-летнего юбилея. Я побила наши семейные рекорды по долгожительству. Даже страшно подумать, что за плечами уже осталась «дорога, длиною в жизнь». Все было на этой дороге - надежда, радость, боль утрат, счастье, хорошее и плохое. Но плохое забывается, а вот все хорошее идет с тобой по жизни.

Я счастлива, что судьба привела нас в замечательную Гатчину. Здесь я была всегда счастлива. Здесь я прожила более 70 лет.

Я всегда рада и счастлива, когда кто-то приходит навестить или звонит мне по телефону. Это маленький лучик солнца. Ведь с моими больными ногами очень тяжело подняться-спуститься по лестнице с четвертого этажа (в доме же нет лифта), а так хочется посидеть во дворе со старушками и поговорить.

Ох, как не хватает моих подружек. Я ведь пережила их всех, и вот теперь живу за себя и за них. Часто вспоминаю старые добрые времена: наши праздники, посиделки, как мы помогали и поддерживали друг друга, делили наши тяготы.

А сколько мы песен перепели! Работаем дома, на огороде и песни поем. Да, раньше никакое застолье не обходилось без песен. Пели все - и это было здорово. Ведь песня – это душа!

Раньше и телевизор посмотреть времени не было. Теперь телевизор для меня – это тоже хороший друг! Люблю новости смотреть - надо быть в курсе всех событий. Передачи, программы о здоровье - всегда много хороших советов, рецептов.

Мир не без добрых людей. Hа моей дороге жизни встречалось много замечательных людей, которые всегда в моем сердце. Мои родные, Лариса, Надя, Надежда Ивановна, Наташа, Нелли Андреевна, Ева, почтальон Татьяна, Нина Федоровна и многие, многие другие. Всем им большое спасибо за их добрые сердца, помощь, заботу, внимание, терпение. Не так-то легко с нами - стариками.

Я - счастливый человек! Если счастливы, здоровы мои родные, внуки, правнуки - счастлива и я! Семья - это главное. И я очень хочу, чтобы у них все ладилось в жизни. Теперь они у меня главные, и они вершители своих судеб. А я теперь только наблюдатель. И теперь уже им идти по дороге жизни и достигать своих вершин.

В этом году будет еще один важный юбилей для меня и моей страны - 75-летие Победы. И я буду с гордостью смотреть парад Победы и праздновать вместе со всеми этот великий праздник.

А в планах у меня отметить мое 100-летие. Может, еще и погуляем!







