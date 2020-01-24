«Я – счастливый человек!»

Валентина
Николаевна – из поколения победителей. Великая Отечественная война, пожалуй,
как ни одна из других войн XX века, в которых участвовала Россия, породила это
особое «фронтовое поколение». Исход любой войны, в конечном счете, всегда
определяли люди. Неимоверное напряжение почти четырех лет противоборства с
нацистской Германией наша страна выдержала только благодаря «духовному стержню»
и единению народа, сумевшему не сломаться после всех потерь и отстоять не
только свою жизнь, но и существование народов Европы. Эта война внесла огромные
перемены в сознание поколения, вынесшего ее на своих плечах. Тем самым во
многом было задано направление последующей истории...
Пять
лет назад, в прошлый юбилей Валентины Николаевны, в «Гатчинской правде» вышла
заметка «Валя. Валечка. Валюша», в которой рассказывалось о жизненном пути этой
удивительной женщины. Во время праздничного застолья родные и близкие устроили «громкие
читки» газетной публикации, что доставило несказанную радость главной героине
торжества.
А в
этот раз размышлениями о жизни делится сама Валентина Николаевна:
-
Счастье – это жизнь! А жизнь складывается из маленьких жизненных кусочков
счастья. 95! Я и не думала, что доживу
до своего 95-летнего юбилея. Я побила наши семейные рекорды по долгожительству.
Даже страшно подумать, что за плечами уже осталась «дорога, длиною в жизнь».
Все было на этой дороге - надежда, радость, боль утрат, счастье, хорошее и
плохое. Но плохое забывается, а вот все хорошее идет с тобой по жизни.
Я
счастлива, что судьба привела нас в замечательную Гатчину. Здесь я была всегда
счастлива. Здесь я прожила более 70 лет.
Я
всегда рада и счастлива, когда кто-то приходит навестить или звонит мне по
телефону. Это маленький лучик солнца. Ведь с моими больными ногами очень тяжело
подняться-спуститься по лестнице с четвертого этажа (в доме же нет лифта), а
так хочется посидеть во дворе со старушками и поговорить.
Ох,
как не хватает моих подружек. Я ведь пережила их всех, и вот теперь живу за
себя и за них. Часто вспоминаю старые добрые времена: наши праздники,
посиделки, как мы помогали и поддерживали друг друга, делили наши тяготы.
А сколько мы песен перепели! Работаем дома, на
огороде и песни поем. Да, раньше никакое застолье не обходилось без песен. Пели
все - и это было здорово. Ведь песня – это душа!
Раньше
и телевизор посмотреть времени не было. Теперь телевизор для меня – это тоже
хороший друг! Люблю новости смотреть - надо быть в курсе всех событий.
Передачи, программы о здоровье - всегда много хороших советов, рецептов.
Мир
не без добрых людей. Hа моей дороге жизни встречалось много замечательных
людей, которые всегда в моем сердце. Мои родные, Лариса, Надя, Надежда
Ивановна, Наташа, Нелли Андреевна, Ева, почтальон Татьяна, Нина Федоровна и
многие, многие другие. Всем им большое спасибо за их добрые сердца, помощь,
заботу, внимание, терпение. Не так-то легко с нами - стариками.
Я - счастливый человек! Если счастливы,
здоровы мои родные, внуки, правнуки - счастлива и я! Семья - это главное. И я
очень хочу, чтобы у них все ладилось в жизни. Теперь они у меня главные, и они
вершители своих судеб. А я теперь только наблюдатель. И теперь уже им идти по
дороге жизни и достигать своих вершин.
В
этом году будет еще один важный юбилей для меня и моей страны - 75-летие
Победы. И я буду с гордостью смотреть парад Победы и праздновать вместе со
всеми этот великий праздник.
А в
планах у меня отметить мое 100-летие. Может, еще и погуляем!