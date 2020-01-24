«Раз в крещенский вечерок»

Юбилейное торжество прошло в жанре театрализованного концерта, на котором полюбившиеся зрителям яркие номера «Криниц» чередовались с творческими подарками гостей праздника. Удивлять организаторы начали еще до начала самого концерта.

Почетным гостям были разосланы пригласительные в виде календарей с красочным фото участниц коллектива. В числе почетных гостей группу поздравили со сцены главный специалист администрации Пудостьского сельского поселения Татьяна Викторовна Ефименкова, депутаты Пудостьского поселения Елизавета Юрьевна Сафронова и Михаил Сергеевич Зимин, а также заместитель директора и специалист Гатчинского городского Дома культуры Юлия Васильевна Смолина и Тамара Александровна Юдина. Руководителям коллектива Ольге Ромаевой и Евгении Витенко зачитала поздравительный адрес от отдела культуры администрации Гатчинского муниципального района директор Пудостьского культурно-спортивного комплекса Елена Николаевна Игнатьева.

В ходе концерта, как и принято в Крещенские вечера, хозяйки праздника гадали на суженого и принимали у себя в гостях близких друзей. Своими номерами с 10-летием «Криниц» поздравили ансамбль русской песни «Россияночка» (рук. Валерий Голухин), хореографический коллектив «Арабески» (рук. Наталья Теляева). Участники школы танцев «Keep the move» ворвались на сцену в дымной завесе, и в роли вызываемых «Криницами» суженых, в народных рубахах, исполнили зажигательный брейк-данс в русском стиле.

Еще одним подарком для гостей праздника стал первый сольный диск группы «Криницы» «Тайна моя девичья», который не только был подарен всем почетным гостям, но и разыгран среди зрителей.



