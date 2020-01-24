«Раз в крещенский вечерок»

Юбилейное
торжество прошло в жанре театрализованного концерта, на котором полюбившиеся
зрителям яркие номера «Криниц» чередовались с творческими подарками гостей
праздника. Удивлять организаторы начали еще до начала самого концерта.
Почетным
гостям были разосланы пригласительные в виде календарей с красочным фото участниц
коллектива. В числе почетных гостей группу поздравили со сцены главный
специалист администрации Пудостьского сельского поселения Татьяна
Викторовна Ефименкова, депутаты Пудостьского поселения Елизавета Юрьевна Сафронова
и Михаил Сергеевич Зимин, а также заместитель директора и
специалист Гатчинского городского Дома культуры Юлия Васильевна Смолина и Тамара
Александровна Юдина. Руководителям коллектива Ольге Ромаевой и
Евгении Витенко зачитала поздравительный адрес от отдела культуры администрации
Гатчинского муниципального района директор Пудостьского культурно-спортивного
комплекса Елена Николаевна Игнатьева.
В
ходе концерта, как и принято в Крещенские вечера, хозяйки праздника гадали на суженого
и принимали у себя в гостях близких друзей. Своими номерами с 10-летием «Криниц»
поздравили ансамбль русской песни «Россияночка» (рук. Валерий Голухин), хореографический
коллектив «Арабески» (рук. Наталья Теляева). Участники школы танцев «Keep the
move» ворвались на сцену в дымной завесе, и в роли вызываемых «Криницами» суженых,
в народных рубахах, исполнили зажигательный брейк-данс в русском стиле.
Еще
одним подарком для гостей праздника стал первый сольный диск группы «Криницы» «Тайна
моя девичья», который не только был подарен всем почетным гостям, но и разыгран
среди зрителей.