«Знамя нужно живым...»

На пресс-конференции присутствовали представители администрации Гатчины и Гатчинского района, ветеранских организаций, поисковики, представители Балтийского завода в Санкт-Петербурге (предположительно ополченцам этого предприятия знамя было вручено перед отправкой на фронт в 1941 году). С приветственными словами к собравшимся обратились председатель Совета ветеранов Гатчинского района Александр Резвый и заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского района Александр Федоров.

Сотрудники музея Красногвардейского укрепрайона рассказали о судьбе экспоната, которому была посвящена пресс-конференция. Большую и сложную исследовательскую работу, связанную со знаменем, возглавила методист музея Светлана Оболенская. Светлана Николаевна напомнила, что к полковым знаменам во все времена относились как к величайшим святыням, которые надо защищать до смерти.

Представленное на пресс-конференции знамя проделало очень нелегкий путь, прежде чем попасть в музей. Оно было найдено в 2002 году под Вырицей, в местах окружения в 1941 году 41-го стрелкового корпуса, поисковым отрядом «Высота», который возглавлял Эдуард Брюквин (чуть позже основавший музей Красногвардейского укрепрайона). Знамя было тщательно спрятано бойцами: завернутое в шинель, оно находилось в одной из поднятых поисковиками стрелковых «ячеек». Пролежав в земле десятки лет, знамя потеряло первоначальный цвет, частично истлело, но большая часть полотнища оказалась сохраненной, в том числе и вышитый герб. Как удалось установить поисковикам и исследователям, это знамя было не боевым, а шефским. В начале войны таких знамен было очень много в сформированных добровольческих военных объединениях.

Одним из таких объединений, выходивших из окружения в Гатчинском районе в сентябре 1941 году, был 274-й Отдельный пулеметно-артиллерийский батальон (ОПАБ), сформированный на Балтийском заводе им. С. Орджоникидзе Ленинграда. Известно, что этот ОПАБ прикрывал все тяжелейшие участки Лужской обороны во время отступления. На момент формирования этого батальона в нем было 1100 человек, из окружения смогли выйти только пятьдесят... Предполагается, что ополченцы именно этого батальона пытались спасти знамя по приказу командира А.С. Медведникова, который погиб, организуя выход бойцов из окружения.

Спустя несколько лет после нахождения знамени во время раскопок его передали в формирующийся музей Красногвардейского укрепрайона. Перед сотрудниками музея встал вопрос о реставрации этого штандарта.

- Работа с этим знаменем уникальна по своей специфике, - подчеркнула Светлана Оболенская. - Такие знамена находят не так часто. С 2016 года были найдены всего два шефских штандарта, которые проходят реставрацию. Учитывая героическую историю 274-го ОПАБа, мы надеемся на помощь в реставрации нашего знамени — информацией, материалами, финансовыми средствами.

В 2019 году сотрудниками музея была достигнута договоренность со специалистами о реставрации этого уникального экспоната, а значит – его сохранности. Об особенностях реставрационной работы рассказала художник-реставратор, член Санкт-Петербургского Союза художников Елена Смоленчук.

- В настоящее время наше знамя выглядит как девять разрозненных фрагментов, которые практически не совмещаются друг с другом, - говорит Елена Валериевна. - Сейчас мы можем совершенно точно сказать, что знамя было односторонним (изображение находилось на одной стороне) и двойным (на подкладке). Лицевая сторона знамени была выполнена из бархатной ткани, которая сейчас имеет светло-коричневый оттенок. Все изображения на знамени были сделаны в технике ручной и машинной вышивки, аппликации.

Реставрация знамени предполагает дезинфекцию, механическую и химическую очистку, устранение деформаций, укрепление разрушенных фрагментов, работу с бахромой, монтаж ткани основы и так далее.

- Основная ценность этого знамени - именно в его бытовании, - считает Елена Смоленчук. - Наша задача — консервация, но не полное удаление следов бытования. Важно не вернуть знамени его первоначальный вид, а восстановить весь его путь, связанный с ним подвиг и все, что с ним происходило.

Об истории сохранения боевых знамен рассказал руководитель Гатчинского Военно-исторического клуба Михаил Дятленко. По его словам, эта история началась более 250 лет назад, когда Павел Первый издал рескрипт о переводе знамен и штандартов, которые со времен Петра I относились к табельному имуществу, в разряд полковых святынь. Павел Петрович установил торжественную церемонию освящения штандартов и знамен в армии, порядок вручения святынь полкам, принятие присяги под полковыми знаменами.

Обмундирование и амуницию солдат трех отечественных войн, которые пережила Россия (война 1812 года, Первая мировая война и Великая Отечественная война) продемонстрировали коллеги Михаила Дятленко, историки-реконструкторы.

О перспективах экспонирования знамени в современном музейном пространстве рассказала заведующий сектором (отделом) музейного центра Татьяна Севастьянова.

- Наш музей не стоит на месте, он активно развивается, - подчеркнула Татьяна Сергеевна. - Меняется и посетитель нашего музея. Экспозиция современного музея должна быть и современной, и в то же время не уходить в простое развлечение. Наша позиция такова: мы не будем развлекать, мы будем давать ценную, важную информацию, в том числе и прежде всего, научную, учитывая современные тенденции, медийные и интерактивные возможности.

К сожалению, в настоящее время в бюджете культурно-музейного комплекса нет статьи, позволяющей профинансировать длительную и дорогостоящую работу по реставрации ополченского знамени. Как подчеркнули организаторы пресс-конференции, поскольку знамя ополченское, оно должно быть отреставрировано за народные деньги.

- Знамя — значимый и крайне важный экспонат, который должен стать центром всего экспозиционного комплекса, - уверена Татьяна Севастьянова. - Оно появилось раньше самого музея и по сути помогло собрать все, что есть в нашей экспозиции. Под этим знаменем музей развивался пятнадцать лет. И сейчас, накануне празднования 75-летия великой Победы, мы понимаем, что с этим знаменем связана огромная история. Это люди, которые шли с ним в бой и сохранили его, это люди, которые нашли его, это люди, которые сейчас пытаются поднять это знамя, чтобы сохранить его для последующих поколений...



