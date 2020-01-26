Плановые отключения в Гатчинском районе

п. Сиверский

27 января по 31.01.20 09.00-16.00

ул. Некрасова д. 1-68; ул. Герцена д. 1-53; ул. Газа д. 1-24

28 января 09.00-16.00

ул. 123-й Дивизии д. 8, 10, 10А; ул. Вокзальная д. 12

29 января 09-16.00

Республиканский пр., д. 9А, 37-76; пер. Малый д. 37

30 января 10.00-14.00

ул. Новый тупик д. 1-6; ул. Герцена д. 34-55; ш. Белогорское д. 16-30, 85-99; ул. Крупской д. 1-15; пр-кт. Республиканский д. 57-78

30 января с 10.00-17.00

ул. 123-й Дивизии д. 2; ул. Вокзальная д. 2, 2А, 3, 4; ул. Заводская д. 1, 9, 10А

30 января 09.00-17.00

Гатчина Промзона 1, квартал 2 (ООО "ТК Фил. Ком")

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

с 27 января 21.00 до 31 января 12.00 дважды на 1 час

п. Кобралово,

ул. Строительная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Солнечная,

ул. Партизанская, ул. Южная, ул. Железнодорожная, ул. Пионерская,

ул. Зеленая, ул. Насосная,

ул. Центральная, д. 2. 6, 18

Детский сад № 29, школа,

п. Кобралово «Урожай-1», «Урожай-2»,

сад-во «Березовая Роща»,

д. Лукаши частично,

д. Вярлево,

Массив «Лукаши»,

пос. Морская Слобода,

Садоводство «Магистраль»,

г. Коммунар, мкр-н «Ремиз», ул. Центральная,

г. Коммунар, ул. Антропшинская, ул. Кобраловская,

СНТ «Южное»,

п. Владимирская, ул. Петровская, ул. Городская,

СНТ «Прибой»,

д. Монделево,

«Павловский ручей»,

«Петербургские просторы»,

д. Покровская частично,

Сад-во «Славяночка-2»,

СНТ «Славяночка-3»,

д. Порицы частично,

д. Марьино частично,

д. Антелево,

д. Пудомяги, д. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 7, 8, 9, 27,

ул. Сиреневая, ул. Солнечная, ул. Кленовая,

д. Вяхтелево,

д. Б. Сергелево частично,

ДНП «Бавария»,

д. Репполово,

д. Сергелево,

д. Корпикюля,

д. Бор.

27 января 10.00-18.00

Пудостьское СП

д. Петрово, д. Мута-Кюля,

с 29 по 31 января 10.00-18.00

д. Петрово, д. Мута -Кюля, Ахмузи

29 января 09.00-19.00

Сусанинское СП

п. Кобралово

ул. Цветочная, Луговая, Полевая.