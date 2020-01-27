«Татьянка» для студента

В этом году акцию «Татьянка» команда «Молодежки ОНФ» проводила во второй раз. Символ акции – персонаж «Татьянка». Она вдохновляет молодежь и дает полезные советы. Для проведения акции команда «Молодежки ОНФ» подготовила открытки с юмористическими изображениями героини акции.

В Татьянин день 25 января акция «Татьянка» стартовала одновременно на площадках трех учебных заведений Ленинградской области, в том числе в Гатчине в ГИЭФПТ.

- Это очень добрая традиция. Открытки интересные, и каждый студент, читая их, непременно найдет в них что-то свое. Спасибо большое за то, что подняли настроение перед экзаменом, который вот-вот начнется, - поделилась своими впечатлениями студентка из Гатчины Кристина Злобина.

Участники команды «Молодежки ОНФ» раздавали студентам «Татьянки», а также организовали серию интерактивных игр. Во время ярмарки-лотереи «Антистрессия» студентам младших курсов было предложено попытать удачу и выиграть один из лотов, подготовленных старшекурсниками, – шпаргалки или конспекты. А в ходе квеста-головоломки разгадать загадки, отыскать спрятанные «Татьянки», сфотографироваться с ними и опубликовать пост в социальной сети. Первые, кто справился, получили призы.

- В этот раз нам удалось вовлечь в мероприятия акции не менее 500 человек и раздать 300 открыток. Ребята, которым не хватило, решили эту проблему сами: проявив творчество и студенческую фантазию, они нарисовали открытки самостоятельно и продолжили поздравлять однокурсников с Днем студента. Благодаря этой акции нам удалось найти новых друзей и новых участников команды «Молодежки ОНФ»», – рассказал представитель команды «Молодежки ОНФ» в Ленинградской области Павел Максимов.

Фото предоставлено пресс-службой "Молодежки ОНФ"