«Татьянка» для студента

В этом году акцию
«Татьянка» команда «Молодежки ОНФ» проводила во второй раз. Символ акции –
персонаж «Татьянка». Она вдохновляет молодежь и дает полезные советы. Для
проведения акции команда «Молодежки ОНФ» подготовила открытки с юмористическими
изображениями героини акции.
В Татьянин день 25
января акция «Татьянка» стартовала одновременно на площадках трех учебных
заведений Ленинградской области, в том числе в Гатчине в ГИЭФПТ.
- Это очень добрая традиция. Открытки интересные, и
каждый студент, читая их, непременно найдет в них что-то свое. Спасибо большое
за то, что подняли настроение перед экзаменом, который вот-вот начнется, -
поделилась своими впечатлениями студентка из Гатчины Кристина Злобина.
Участники команды
«Молодежки ОНФ» раздавали студентам «Татьянки», а также организовали серию
интерактивных игр. Во время ярмарки-лотереи «Антистрессия» студентам младших
курсов было предложено попытать удачу и выиграть один из лотов, подготовленных
старшекурсниками, – шпаргалки или конспекты. А в ходе квеста-головоломки
разгадать загадки, отыскать спрятанные «Татьянки», сфотографироваться с ними и
опубликовать пост в социальной сети. Первые, кто справился, получили призы.
- В этот раз нам
удалось вовлечь в мероприятия акции не менее 500 человек и раздать 300
открыток. Ребята, которым не хватило, решили эту проблему сами: проявив
творчество и студенческую фантазию, они нарисовали открытки самостоятельно и
продолжили поздравлять однокурсников с Днем студента. Благодаря этой
акции нам удалось найти новых друзей и новых участников команды «Молодежки
ОНФ»», – рассказал представитель команды «Молодежки ОНФ» в
Ленинградской области Павел Максимов.
Фото предоставлено пресс-службой "Молодежки ОНФ"