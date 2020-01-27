Завтра отключат свет

28 января с 09:00 до 15:00
Веревское
СП:
д. Горки,
28 января с 13:00 до 17:00
М.Верево,
Вайялово,
Пегелево.
28 января с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Заводская, Б. Проспект (ДК),
п. Дивенский,
д. Даймище.
28 января с 10:00 до 15:00
Пудостьское СП:
п. Пудость частично,
д. Алапурская,
д. Покизенпурская.
28 января с 11:00 до 14:00
Большеколпанское СП:
п. Б.Колпаны, ул. 30 лет Победы.
28 января с 11:00 до 14:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово,
п. Войсковицы ч/сектор.
Пушкинский район Филиала ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети
уведомляет, что в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача
эл. энергии:
28 января с 09.00 до 19.00
ДНП «Бавария»
п/ф «Скворицы»,
АО п/ф «Скворицы».