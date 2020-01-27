Завтра отключат свет

Завтра отключат свет

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     27 Jan 2020

28 января с 09:00 до 15:00

Веревское СП:                                                   

д. Горки,

28 января с 13:00 до 17:00

М.Верево,

Вайялово,

Пегелево.

 

28 января с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Заводская, Б. Проспект (ДК),

п. Дивенский,

д. Даймище.       

 

28 января с 10:00 до 15:00

Пудостьское СП:

п. Пудость частично,

д. Алапурская,

д. Покизенпурская.

 

28 января с 11:00 до 14:00

Большеколпанское СП:

п. Б.Колпаны, ул. 30 лет Победы.

 

28 января с 11:00 до 14:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово,

п. Войсковицы ч/сектор.

 

Пушкинский район Филиала ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача эл. энергии:

 

28 января с 09.00 до 19.00

ДНП «Бавария»

п/ф «Скворицы»,

АО п/ф «Скворицы».

 

 

 

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