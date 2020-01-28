Из Эстонии и Латвии в Гатчину: чем привлечь туристов

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Via Hanseatica Plus» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» и при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Совместный проект направлен на продвижение турпродукта и включает проведение тренингов, семинаров, презентаций и туристических выставок.

В Гатчине в двухдневном семинаре-тренинге приняли участие представители трех стран – России, Латвии и Эстонии и трех основных направлений деятельности в сфере развития культурного туризма – музейные работники, чиновники и предприниматели.

На гатчинской земле гости познакомились с музеями, парками и местными красотами, а также на личном опыте узнали, где и как встречают, размещают, развлекают и кормят туристов. После экскурсии по Гатчинскому дворцу в конференц-зале отеля «Гатчина» участников встречи тепло приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. Он поблагодарил гостей за визит и выразил уверенность, что встреча будет для всех интересной, полезной и результативной, что поспособствует развитию делового взаимовыгодной сотрудничества в сфере туризма.

За два дня, конечно же, невозможно показать все, чем богат Гатчинский район. После экскурсий гостям показали видеоролики о туристических объектах и исторических достопримечательностях Гатчинского района. С презентацией выступила руководитель информационно-туристского центра Гатчинского района Ирина Лидзарь.

В рамках тренинга участники из России, Эстонии и Латвии поделились лучшим предпринимательским опытом, а также поразмышляли над решением общих задач. Речь шла о развитии и продвижение мероприятий в рамках расширения территории маршрута Via Hanseatica, о том, как увеличить туристические потоки, об интеграции музеев в электронный паспорт туриста, создании коммуникационной площадки Via Hanseatica, о вовлечении существующих субъектов бизнеса, власти и общества в процесс дальнейшего использования и развития туристического маршрута.

Напомним, что проект «Via Hanseatica Plus» - это международный туристический маршрут, который включает культурные и природные достопримечательности Латвии, Эстонии и России, подчеркивая уникальность каждой страны. Основываясь на историческом торговом пути Ганзейского союза, маршрут следует из Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину, Ивангород, Тарту, а также охватывает новые города - Раквере и Вильянди (Эстония) и Выборг и Псков (Россия), присоединенные к маршруту в рамках продолжения проекта Via Hanseatica Plus.