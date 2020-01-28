Из Эстонии и Латвии в Гатчину: чем привлечь туристов

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Via Hanseatica Plus» программы приграничного сотрудничества
«Россия-Эстония» и при финансовой поддержке программы
приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Совместный проект направлен на продвижение
турпродукта и включает проведение тренингов, семинаров, презентаций и
туристических выставок.
В Гатчине в двухдневном
семинаре-тренинге приняли участие представители трех стран – России, Латвии и
Эстонии и трех основных направлений деятельности в сфере развития культурного
туризма – музейные работники, чиновники и предприниматели.
На гатчинской земле гости познакомились с музеями, парками и местными
красотами, а также на личном опыте узнали, где и как встречают, размещают,
развлекают и кормят туристов. После экскурсии по Гатчинскому дворцу в
конференц-зале отеля «Гатчина» участников встречи тепло приветствовал
заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. Он
поблагодарил гостей за визит и выразил уверенность, что встреча будет для всех
интересной, полезной и результативной, что поспособствует развитию делового
взаимовыгодной сотрудничества в сфере туризма.
За два дня, конечно же, невозможно показать все,
чем богат Гатчинский район. После экскурсий гостям показали видеоролики о туристических
объектах и исторических достопримечательностях Гатчинского района. С
презентацией выступила руководитель информационно-туристского центра
Гатчинского района Ирина Лидзарь.
В рамках тренинга участники из России, Эстонии и Латвии поделились
лучшим предпринимательским опытом, а также поразмышляли над решением общих
задач. Речь шла о развитии и продвижение мероприятий в рамках расширения
территории маршрута Via Hanseatica, о том, как увеличить туристические потоки,
об интеграции музеев в электронный паспорт туриста, создании коммуникационной
площадки Via Hanseatica, о вовлечении существующих субъектов бизнеса, власти и
общества в процесс дальнейшего использования и развития туристического маршрута.
Напомним, что проект «Via Hanseatica
Plus» - это международный туристический маршрут, который включает культурные и
природные достопримечательности Латвии, Эстонии и России, подчеркивая
уникальность каждой страны. Основываясь на историческом торговом пути
Ганзейского союза, маршрут следует из Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину,
Ивангород, Тарту, а также охватывает новые города - Раквере и Вильянди
(Эстония) и Выборг и Псков (Россия), присоединенные к маршруту в рамках продолжения
проекта Via Hanseatica Plus.