Льготная сельская ипотека жителям посёлков и городов

С 2020 года в России
реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Она
предполагает, что жители всех без ограничений сельских поселений имеют право на
льготную ипотеку со ставками до 3% годовых.
Недополученный доход
банкам напрямую будет компенсировать государство.
К участию в программе,
кроме сельских населенных пунктов, допущены города и посёлки городского типа,
численность населения в которых не превышает 30 тысяч человек.
Так, в Гатчинском районе
в перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав
городских поселений Ленинградской области, на территории которых возможна
реализация мероприятий государственной программы вошли город Коммунар, Вырицкое
городское поселение, Дружногорское городское поселение, Сиверское городское
поселение и Таицкое городское поселение.
Для начала практической
реализации программы федеральным правительством готовится перечень
уполномоченных банков.