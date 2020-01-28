Льготная сельская ипотека жителям посёлков и городов

С 2020 года в России реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Она предполагает, что жители всех без ограничений сельских поселений имеют право на льготную ипотеку со ставками до 3% годовых.

Недополученный доход банкам напрямую будет компенсировать государство.

К участию в программе, кроме сельских населенных пунктов, допущены города и посёлки городского типа, численность населения в которых не превышает 30 тысяч человек.

Так, в Гатчинском районе в перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений Ленинградской области, на территории которых возможна реализация мероприятий государственной программы вошли город Коммунар, Вырицкое городское поселение, Дружногорское городское поселение, Сиверское городское поселение и Таицкое городское поселение.

Для начала практической реализации программы федеральным правительством готовится перечень уполномоченных банков.