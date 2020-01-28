По местам боев моряков-авроровцев

Переход начался с митинга
и возложения цветов на 31 километре Киевского шоссе, у памятника
морякам-артиллеристам «Авроры». Памятник увековечил память
моряков-артиллеристов 8-го и 9-го орудий крейсера, которые в августе-сентябре
1941 года защищали южные границы Ленинграда.
Затем самые смелые прошли
путь защитников Ленинградского рубежа и вышли у подножия Вороньей горы.
Небольшая остановка на солдатскую кашу Валерия Геннадьевича Бачурова и концерт
живой музыки.
Последний пункт
назначения – мемориальный комплекс морякам артбатареи «А» (памятник
«Морякам-авроровцам»), который расположен у подножия южного склона Ореховой
горы в пос. Дудергоф.
В состав делегации вошли
учащиеся Сиверских школ и студенты ГИЭФПТ. С молодежью переход совершали жители
блокадного Ленинграда Людмила Григорьевна Кавина, Давид Файфович Загов-ский и
Евгений Элизбарович Давитая с супругой.