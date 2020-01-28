По местам боев моряков-авроровцев

Переход начался с митинга и возложения цветов на 31 километре Киевского шоссе, у памятника морякам-артиллеристам «Авроры». Памятник увековечил память моряков-артиллеристов 8-го и 9-го орудий крейсера, которые в августе-сентябре 1941 года защищали южные границы Ленинграда.

Затем самые смелые прошли путь защитников Ленинградского рубежа и вышли у подножия Вороньей горы. Небольшая остановка на солдатскую кашу Валерия Геннадьевича Бачурова и концерт живой музыки.

Последний пункт назначения – мемориальный комплекс морякам артбатареи «А» (памятник «Морякам-авроровцам»), который расположен у подножия южного склона Ореховой горы в пос. Дудергоф.

В состав делегации вошли учащиеся Сиверских школ и студенты ГИЭФПТ. С молодежью переход совершали жители блокадного Ленинграда Людмила Григорьевна Кавина, Давид Файфович Загов-ский и Евгений Элизбарович Давитая с супругой.