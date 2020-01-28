Завершается регистрация на ЕГЭ-2020

В текущем году будут три
периода проведения ЕГЭ — досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25
мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Выпускники прошлых лет
сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ,
выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у
которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам,
могут также сдать их в резервные дни.
Для обучающихся экстерном,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях,
экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период. Выпускники школ
текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы.
Выпускники прошлых лет
должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. В
заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник
планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов.
Два экзамена — русский
язык и математика — являются обязательными для выпускников текущего года.
Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем
общем образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один
уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.
Выпускники прошлых лет,
имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике
только профильного уровня.
Остальные предметы
сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить
обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой
специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник
ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний.
Обучающиеся и выпускники
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особых
условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники экзаменов
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
После 1 февраля заявление
на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии
Ленинградской области только при наличии у заявителя уважительных причин и не
позднее, чем за две недели до начала экзаменов.