Завершается регистрация на ЕГЭ-2020

В текущем году будут три периода проведения ЕГЭ — досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

Для обучающихся экстерном, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период. Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы.

Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов.

Два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.

Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особых условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники экзаменов дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области только при наличии у заявителя уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.