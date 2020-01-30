Дороги области — в телефоне

Дороги области — в телефоне

Региональные трассы Ленинградской области нанесли на интерактивную карту, где каждый желающий может видеть работу техники, ограничения движения и данные дорожных метеостанций.

Рубрики : Дороги     30 Jan 2020

Функционал реализован на сайте ГКУ «Ленавтодор», в разделе «Карта дорог». Выбрав любую областную дорогу можно узнать ее полное название, протяжённость и информацию про обслуживающую организацию. Кроме того, там можно посмотреть места концентрации дорожно-транспортных происшествий и переключиться на камеры, круглосуточно отслеживающие ситуацию на дорогах.

Информация с 25 дорожных метеостанций тоже доступна автомобилистам и жителям 24 часа в сутки. Ориентируясь на неё, водители могут выстраивать безопасный маршрут, учитывая точный прогноз погоды на срок от трёх до пяти часов.

«Летом в систему будет добавлен функционал, благодаря которому будут видны ремонтируемые участки дорог. Сейчас геоинформационная система позволяет в любое время суток видеть работу дорожной техники во всех районах Ленинградской области», — подчеркнул глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

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