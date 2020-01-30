Дороги области — в телефоне

Функционал реализован на сайте ГКУ «Ленавтодор», в
разделе «Карта дорог». Выбрав любую областную дорогу можно узнать ее полное
название, протяжённость и информацию про обслуживающую организацию. Кроме того,
там можно посмотреть места концентрации дорожно-транспортных происшествий и
переключиться на камеры, круглосуточно отслеживающие ситуацию на дорогах.
Информация с 25 дорожных метеостанций тоже доступна
автомобилистам и жителям 24 часа в сутки. Ориентируясь на неё, водители могут
выстраивать безопасный маршрут, учитывая точный прогноз погоды на срок от трёх
до пяти часов.
«Летом в систему будет добавлен функционал,
благодаря которому будут видны ремонтируемые участки дорог. Сейчас
геоинформационная система позволяет в любое время суток видеть работу дорожной
техники во всех районах Ленинградской области», — подчеркнул глава
регионального дорожного комитета Денис Седов.