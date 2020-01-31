Область компенсирует затраты на летний отдых детей

Соответствующее постановление подписал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. В текущем году Ленинградская область
компенсирует работающему родителю 70% или 16537,5 рублей. Опекунам и приемным
родителям компенсируют 100% стоимости путевки.
Ожидается, что в 2020 году вырастет число детей и
подростков, которые отдохнут в детских лагерях – не менее 94 тыс. человек (93
502 человека в прошлом году). В 2020 году Ленинградская область планирует
открыть 1087 организаций детского отдыха и оздоровления, в том числе – 800
лагерей дневного пребывания, 80 – загородных, 50 трудовых лагеря.
Перед открытием все учреждения пройдут комплексную
проверку и только тогда сведения о них будут включены в специальный реестр. В
случае, если родители ребенка заключат договор с организацией, не включенной в
реестр, они будут лишены возможности получения компенсации стоимости путевки.
Компенсация выплачивается после окончания отдыха ребёнка, поэтому для
подтверждения нужно будет получить обратный отрывной талон к путёвке в
оригинале, а также сохранить договор на приобретение путёвки и договор на
оказание услуг организацией отдыха детей и подтверждение её оплаты.