Область компенсирует затраты на летний отдых детей

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В текущем году Ленинградская область компенсирует работающему родителю 70% или 16537,5 рублей. Опекунам и приемным родителям компенсируют 100% стоимости путевки.

Ожидается, что в 2020 году вырастет число детей и подростков, которые отдохнут в детских лагерях – не менее 94 тыс. человек (93 502 человека в прошлом году). В 2020 году Ленинградская область планирует открыть 1087 организаций детского отдыха и оздоровления, в том числе – 800 лагерей дневного пребывания, 80 – загородных, 50 трудовых лагеря.

Перед открытием все учреждения пройдут комплексную проверку и только тогда сведения о них будут включены в специальный реестр. В случае, если родители ребенка заключат договор с организацией, не включенной в реестр, они будут лишены возможности получения компенсации стоимости путевки. Компенсация выплачивается после окончания отдыха ребёнка, поэтому для подтверждения нужно будет получить обратный отрывной талон к путёвке в оригинале, а также сохранить договор на приобретение путёвки и договор на оказание услуг организацией отдыха детей и подтверждение её оплаты.