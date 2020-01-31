«Случайный вальс» - Сталинградский мотив

В этот день в 16:00 на 3-м этаже ТРК «CUBUS» в Гатчине будет организован мастер-класс для всех желающих научиться основам вальса, а затем приглашаем закружиться в общем массовом танце под мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».