«Случайный вальс» - Сталинградский мотив

«Случайный вальс» - Сталинградский мотив

2 февраля в России отмечается 77-я годовщина победы в Сталинградской битве. К этой дате команда «Молодёжки ОНФ» проводит всероссийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс».

Рубрики : Общество     31 Jan 2020

В этот день в 16:00 на 3-м этаже ТРК «CUBUS» в Гатчине будет организован мастер-класс для всех желающих научиться основам вальса, а затем приглашаем закружиться в общем массовом танце под мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».

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