«Случайный вальс» - Сталинградский мотив

В этот день в 16:00 на 3-м этаже ТРК
«CUBUS» в Гатчине будет организован мастер-класс для всех желающих научиться
основам вальса, а затем приглашаем закружиться в общем массовом танце под
мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».
2 февраля в России отмечается 77-я годовщина победы в Сталинградской битве. К этой дате команда «Молодёжки ОНФ» проводит всероссийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс».
В этот день в 16:00 на 3-м этаже ТРК
«CUBUS» в Гатчине будет организован мастер-класс для всех желающих научиться
основам вальса, а затем приглашаем закружиться в общем массовом танце под
мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».
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