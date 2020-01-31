Задай свой вопрос по «мусорной реформе»

В пятницу, 7 февраля, в 17 часов в Гатчине, в зале Центра творчества юных (Революционный пер., д. 1) состоится встреча с жителями Гатчинского района по вопросам организации вывоза твёрдых коммунальных отходов. Приглашаются все желающие.