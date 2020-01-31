Задай свой вопрос по «мусорной реформе»

В
пятницу, 7 февраля, в 17 часов в Гатчине, в зале Центра творчества юных (Революционный
пер., д. 1) состоится встреча с жителями Гатчинского района по вопросам
организации вывоза твёрдых коммунальных отходов. Приглашаются все желающие.
С 1 ноября 2019 года Ленинградская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Что изменилось и почему?
В
пятницу, 7 февраля, в 17 часов в Гатчине, в зале Центра творчества юных (Революционный
пер., д. 1) состоится встреча с жителями Гатчинского района по вопросам
организации вывоза твёрдых коммунальных отходов. Приглашаются все желающие.
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