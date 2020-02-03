Плановые отключения в Гатчинском районе

4 февраля с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Чикино, д. Ляды
4 февраля с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Петрово, д. Мута-Кюля
4 февраля с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Мины
Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:
4 февраля с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Чикино, д. Ляды
4 февраля с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Петрово, д. Мута-Кюля
4 февраля с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Мины
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