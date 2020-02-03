Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     03 Feb 2020

4 февраля с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:        

д. Чикино, д. Ляды                         

 

4 февраля с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП: 

д. Петрово, д. Мута-Кюля   

 

4 февраля с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:       

д. Мины

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