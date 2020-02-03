Сергей Яхнюк встретился с руководителями сельхозпредприятий Гатчинского района

Участников встречи приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Обсуждение проблем сегодняшнего дня в АПК Гатчинского района и Ленинградской области шло в режиме открытого диалога. Вел заседание председатель совета директоров, генеральный директор АО ПЗ «Гатчинское» Александр Лебедев.
Сергей Яхнюк отметил хорошее
взаимодействие и налаженный диалог между директорами сельхозпредприятий и
районной администрацией. В своем выступлении он рассказал о послании президента
РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию и составе нового правительства,
выразив надежду на его широкий потенциал.
- Владимир Путин поставил
нам задачу к 2024 году повысить уровень экспорта сельскохозяйственной продукции
до 45 млрд рублей. В 2019 году он составил 25 млрд рублей. Нам есть, над чем
работать, - отметил он.
Сергей Яхнюк напомнил
гатчинским сельхозтоваропроизводителям о том, что в 2020 году из федерального
бюджета на развитие агропромышленного комплекса выделено 282 млрд рублей. Также
депутатам удалось увеличить финансирование федеральной программы развития
сельских территорий с 16 до 36 млрд рублей. Он призвал всех участников Совета
директоров во взаимодействии с администрациями поселений активно принимать
участие в этой программе. Тем более, что стабильность регионального бюджета
гарантирует софинансирование любых проектов. Депутат подчеркнул, что даже
небольшие проекты на 2-3 млн рублей, будь то асфальтирование придомовой
территории или установка нового ограждения и спортивной площадки преображают
каждый населенный пункт.
Глава районной администрации
Людмила Нещадим обратила внимание, что госпрограмма касается не только сельских
поселений, но и городских, где численность населения не превышает 30 тысяч
человек. В Гатчинском районе – это все населенные пункты, кроме Гатчины.
- Поэтому мы сможем принять
участие в программе с проектами по модернизации производства, развитию
социальной сферы и многим другим, - сказала она.
Сергей Яхнюк добавил, что
перед Ленинградской областью стоит особая задача. Регион обеспечивает
сельхозтоварами не только себя, но и Санкт-Петербург.
- На этот рынок хотят выйти
предприниматели из соседних регионов, поэтому местных производителей должно в
первую очередь отличать высокое качество продукции, - сказал Сергей Яхнюк.
В том числе для этого в
работу сельхозтоваропроизводителей была внедрена автоматизированная
информационная система «Меркурий» для электронной сертификации и отслеживания
государственным ветеринарным надзором грузов при их производстве, обороте и
перемещении по территории России.
В ходе встречи совладелец ГК
«Галактика» Игорь Дю представил успевший зарекомендовать себя проект цифровой
маркировки молочной продукции для защиты потребителей от фальсификата «Проверь»
и предложил коллегам начать работать под общим брендом «Сделано в Ленинградской
области».
Сергей Яхнюк ответил на
вопросы участников встречи по поводу участия в той или иной программе развития
и модернизации производства. Речь шла о субсидировании техники, строительстве и
реконструкции животноводческих комплексов в реалиях сегодняшнего дня. Сергей
Яхнюк предложил администрации Гатчинского района инициировать участие поселений
в госпрограмме, в части обустройства полевых дорог.
В завершение встречи было
принято решение провести совместное заседание сельхозтоваропроизводителей и
глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского района.