Сергей Яхнюк встретился с руководителями сельхозпредприятий Гатчинского района

Участников встречи приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Обсуждение проблем сегодняшнего дня в АПК Гатчинского района и Ленинградской области шло в режиме открытого диалога. Вел заседание председатель совета директоров, генеральный директор АО ПЗ «Гатчинское» Александр Лебедев.

Сергей Яхнюк отметил хорошее взаимодействие и налаженный диалог между директорами сельхозпредприятий и районной администрацией. В своем выступлении он рассказал о послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию и составе нового правительства, выразив надежду на его широкий потенциал.

- Владимир Путин поставил нам задачу к 2024 году повысить уровень экспорта сельскохозяйственной продукции до 45 млрд рублей. В 2019 году он составил 25 млрд рублей. Нам есть, над чем работать, - отметил он.

Сергей Яхнюк напомнил гатчинским сельхозтоваропроизводителям о том, что в 2020 году из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса выделено 282 млрд рублей. Также депутатам удалось увеличить финансирование федеральной программы развития сельских территорий с 16 до 36 млрд рублей. Он призвал всех участников Совета директоров во взаимодействии с администрациями поселений активно принимать участие в этой программе. Тем более, что стабильность регионального бюджета гарантирует софинансирование любых проектов. Депутат подчеркнул, что даже небольшие проекты на 2-3 млн рублей, будь то асфальтирование придомовой территории или установка нового ограждения и спортивной площадки преображают каждый населенный пункт.

Глава районной администрации Людмила Нещадим обратила внимание, что госпрограмма касается не только сельских поселений, но и городских, где численность населения не превышает 30 тысяч человек. В Гатчинском районе – это все населенные пункты, кроме Гатчины.

- Поэтому мы сможем принять участие в программе с проектами по модернизации производства, развитию социальной сферы и многим другим, - сказала она.

Сергей Яхнюк добавил, что перед Ленинградской областью стоит особая задача. Регион обеспечивает сельхозтоварами не только себя, но и Санкт-Петербург.

- На этот рынок хотят выйти предприниматели из соседних регионов, поэтому местных производителей должно в первую очередь отличать высокое качество продукции, - сказал Сергей Яхнюк.

В том числе для этого в работу сельхозтоваропроизводителей была внедрена автоматизированная информационная система «Меркурий» для электронной сертификации и отслеживания государственным ветеринарным надзором грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории России.

В ходе встречи совладелец ГК «Галактика» Игорь Дю представил успевший зарекомендовать себя проект цифровой маркировки молочной продукции для защиты потребителей от фальсификата «Проверь» и предложил коллегам начать работать под общим брендом «Сделано в Ленинградской области».

Сергей Яхнюк ответил на вопросы участников встречи по поводу участия в той или иной программе развития и модернизации производства. Речь шла о субсидировании техники, строительстве и реконструкции животноводческих комплексов в реалиях сегодняшнего дня. Сергей Яхнюк предложил администрации Гатчинского района инициировать участие поселений в госпрограмме, в части обустройства полевых дорог.

В завершение встречи было принято решение провести совместное заседание сельхозтоваропроизводителей и глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского района.



