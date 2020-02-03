Штраф для чиновника

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка деятельности администрации Гатчинского муниципального района в рамках исполнения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе проверки выявлены нарушения. Так, в июле 2019 года в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» по результатам аукциона между администрацией Гатчинского муниципального района и ООО «ДСК РЕГИОН» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству части ул. Соборной в Гатчине. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту установлен до 01.11.2019. Однако в дальнейшем он был продлен на месяц - до 01.12.2019. По мнению сотрудников прокуратуры оснований для этого не было.

В этой связи городским прокурором в отношении председателя комитета по строительству администрации Гатчинского муниципального района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

По результатам рассмотрения постановления должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.