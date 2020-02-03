Штраф для чиновника

Гатчинской
городской прокуратурой проведена проверка деятельности администрации
Гатчинского муниципального района в рамках исполнения федерального
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации
национального проекта «Жилье и городская среда».
В
ходе проверки выявлены нарушения. Так, в июле 2019 года в рамках исполнения
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» по результатам аукциона между
администрацией Гатчинского муниципального района и ООО «ДСК РЕГИОН» заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству части ул. Соборной
в Гатчине. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту
установлен до 01.11.2019. Однако в дальнейшем он был продлен на месяц - до
01.12.2019. По мнению сотрудников прокуратуры оснований для этого не было.
В
этой связи городским прокурором в отношении председателя комитета по
строительству администрации Гатчинского муниципального района возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ
(изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок).
По
результатам рассмотрения постановления должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.