Гатчинцы готовятся к «Белой ладье»

Гатчинскую школу № 9 представляли Александр Сажин, Дмитрий Шестак, Максим Блудов и Вера Моторина. Гатчинская школа № 8 играла в составе: Артем Сапелкин, Иван Минаков, Дмитрий Швецов и Дарья Минакова. Гатчинский лицей №3 представляли Артем Дроздов, Сергей Рыжих, Данияр Урманов и София Рыжих.

Победителем стала команда школы № 9, второе место заняла школа № 8, бронзу присудили лицею № 3.

Желаем сборной команде Гатчинского района достойно выступить на областном форуме, который пройдет в Волхове в середине февраля.