Гатчинцы готовятся к «Белой ладье»

Гатчинцы готовятся к «Белой ладье»

В субботу, первого февраля, гатчинские шахматисты приняли участие в отборочных соревнованиях для формирования команды на участие в региональном (III) этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

Рубрики : Спорт     04 Feb 2020

Гатчинскую школу № 9 представляли Александр Сажин, Дмитрий Шестак, Максим Блудов и Вера Моторина. Гатчинская школа № 8  играла в составе: Артем Сапелкин, Иван Минаков, Дмитрий Швецов и Дарья Минакова. Гатчинский лицей №3 представляли Артем Дроздов, Сергей Рыжих, Данияр Урманов и София Рыжих.

Победителем стала команда школы № 9, второе место заняла школа № 8, бронзу присудили лицею № 3.

Желаем сборной команде Гатчинского района достойно выступить на областном форуме, который пройдет в Волхове в середине февраля.

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