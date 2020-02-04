Гатчинцы готовятся к «Белой ладье»

Гатчинскую школу №
9 представляли Александр Сажин, Дмитрий Шестак, Максим Блудов и Вера Моторина. Гатчинская
школа № 8 играла в составе: Артем
Сапелкин, Иван Минаков, Дмитрий Швецов и Дарья Минакова. Гатчинский лицей №3
представляли Артем Дроздов, Сергей Рыжих, Данияр Урманов и София Рыжих.
Победителем стала
команда школы № 9, второе место заняла школа № 8, бронзу присудили лицею № 3.
Желаем сборной
команде Гатчинского района достойно выступить на областном форуме, который
пройдет в Волхове в середине февраля.