Область предлагает Северной столице заплатить за мусор

Александр Дрозденко предложил ввести региональный экологический сбор, который гарантировал бы региону получение определенных средств за прием и утилизацию мусора из Санкт-Петербурга.

- Эти деньги могут быть направлены целевым образом на экологические мероприятия в тех районах, где находятся полигоны, которые принимают отходы из Санкт-Петербурга, а также на улучшение качества жизни населения, которое проживает в этих районах, - отметил глава региона.

Под качеством жизни, прежде всего, подразумевается строительство современных водоочистных сооружений, благоустройство территорий, ремонт дорог, модернизация уличного освещения.

Александр Дрозденко также рассказал, что рассматривается два варианта оплаты регионального экологического сбора.

Первый – работа по примеру Москвы, которая выделяет из своего бюджета субсидии Московской и Калужской областям за то, что они работают с «московским» мусором. Эти целевые субсидии регионы по строго согласованной программе используют на реализацию экологических мероприятий и на иные цели, прописанные в соглашении.

Второй вариант – заложить экологический региональный сбор в тариф на вывоз мусора из Санкт-Петербурга (речь идет о небольшом увеличении тарифа). В этом случае целевым образом деньги будут поступать в бюджет Ленинградской области, а дальше распределяться по районам, где находятся полигоны, принимающие мусор из Санкт-Петербурга в зависимости от объема принимаемого мусора. Полученные средства так же целевым образом пойдут на улучшение качества жизни населения и экологические мероприятия.

- Тогда люди будут понимать, что в их районе принимается мусор из Санкт-Петербурга, но при этом жители этого района и дачники из Петербурга получают качественную воду, хорошие очистные сооружения, хорошие дороги, новые скверы, уличное освещение, современные мусорные площадки, раздельный сбор и сортировку мусора, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Ирина Хрусталёва

Фото их архива пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области