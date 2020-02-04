«Свои среди чужих»: к Дню освобождения Гатчины

Как
считает директор музея Екатерина Потоцкая, освобождение Гатчины и вообще война
— это не только история всего государства, но и история каждой семьи. Бережно
хранят такие военные истории и в семье самой Екатерины.
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Моя семья родом из Гатчины: здесь родилась мама, бабушка - в 1899 году, -
вспоминает Екатерина Алексеевна. - В августе 1941 года бабушка решила, что дочь
надо отправить в Ленинград. Сама бабушка осталась с моей прабабушкой, а маму
повезли в Ленинград, где она вскоре попала в детский дом. Когда появилась
возможность, детский дом эвакуировали в Тверь. Эвакуировали срочно, водным
путем через Ладогу, и группе моей мамы дали девочку лет шести. Эвакуировались
под обстрелом, и девочка потеряла свои красные сандалии. И мама, которая
держала ладошку этой девочки в своей руке, не попала вместе с ней на судно.
Уехали без них, пообещав отправить следующим рейсом. Потом они узнали, что этот
транспорт разбомбили, и мало кто уцелел...
В
этот день в музее истории Гатчины показали документальный фильм Ростислава
Мацегоро, созданный к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Фильм «Гатчинский альбом. Свои среди чужих» рассказывает о
жизни Красногвардейска-Гатчины в период немецкой оккупации 1941-1944 годов. В
фильме использованы подлинные кино- и фотоматериалы, сделанные немцами в годы
оккупации.
В
рамках этого мероприятия также прошла встреча с автором автобиографической
книги «Через годы, через расстояния...» Валерием Михайловичем Уваровым. Презентацию издания помог
провести внук Валерия Михайловича, гатчинский историк и краевед - Михаил
Уваров, принимавший активное участие в написании книги.
Книга рассказывает о судьбе некогда большого казачьего рода,
представителям которого суждено было пройти через великие перемены и испытания
переломной эпохи XX века. Через историю семьи Захаровых-Уваровых читатель
заново знакомится с Уралом - удивительным краем, где прожил невероятно
насыщенную жизнь автор воспоминаний.