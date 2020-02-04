«Свои среди чужих»: к Дню освобождения Гатчины

Как считает директор музея Екатерина Потоцкая, освобождение Гатчины и вообще война — это не только история всего государства, но и история каждой семьи. Бережно хранят такие военные истории и в семье самой Екатерины.

- Моя семья родом из Гатчины: здесь родилась мама, бабушка - в 1899 году, - вспоминает Екатерина Алексеевна. - В августе 1941 года бабушка решила, что дочь надо отправить в Ленинград. Сама бабушка осталась с моей прабабушкой, а маму повезли в Ленинград, где она вскоре попала в детский дом. Когда появилась возможность, детский дом эвакуировали в Тверь. Эвакуировали срочно, водным путем через Ладогу, и группе моей мамы дали девочку лет шести. Эвакуировались под обстрелом, и девочка потеряла свои красные сандалии. И мама, которая держала ладошку этой девочки в своей руке, не попала вместе с ней на судно. Уехали без них, пообещав отправить следующим рейсом. Потом они узнали, что этот транспорт разбомбили, и мало кто уцелел...

В этот день в музее истории Гатчины показали документальный фильм Ростислава Мацегоро, созданный к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Фильм «Гатчинский альбом. Свои среди чужих» рассказывает о жизни Красногвардейска-Гатчины в период немецкой оккупации 1941-1944 годов. В фильме использованы подлинные кино- и фотоматериалы, сделанные немцами в годы оккупации.

В рамках этого мероприятия также прошла встреча с автором автобиографической книги «Через годы, через расстояния...» Валерием Михайловичем Уваровым. Презентацию издания помог провести внук Валерия Михайловича, гатчинский историк и краевед - Михаил Уваров, принимавший активное участие в написании книги.

Книга рассказывает о судьбе некогда большого казачьего рода, представителям которого суждено было пройти через великие перемены и испытания переломной эпохи XX века. Через историю семьи Захаровых-Уваровых читатель заново знакомится с Уралом - удивительным краем, где прожил невероятно насыщенную жизнь автор воспоминаний.



