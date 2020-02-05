Электронная книга памяти Калининградской области

В 2019 году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поимённо выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация более чем о 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Калининградской региональной общественной организации «Наказ» уже удалось достоверно актуализировать сведения почти о 25 тысячах павших. Многие, ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области, фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

В 2020 году, в канун Дня Победы, жители большинства субъектов Российской Федерации традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять участие в праздничных и памятных мероприятиях в Калининградской области. Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках Правительство Калининградской области предлагает воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, размещенной по адресу: www.kpko.ru