Электронная книга памяти Калининградской области

В
2019 году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по
уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории
Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны
калининградские историки поимённо выверяют списки захороненных и увековеченных
солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении
мемориальных плит и документов.
Сегодня
в базе данных содержится информация более чем о 145 тысячах советских воинов,
увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских
захоронениях в Польше и Литве.
Благодаря
деятельности Калининградской региональной общественной организации «Наказ» уже
удалось достоверно актуализировать сведения почти о 25 тысячах павших. Многие,
ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области, фактически
захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется
на мемориальных плитах.