Это нужно – не мёртвым! Это надо – живым!

Патриотическое
объединение «Ленрезерв» – общественная некоммерческая организация. Силами этой
организации была создана интерактивная экспозиция, в основу которой легла
коллекция автомобилей, военной техники, оружия, материального и духовного
наследия времен Второй мировой войны. За этими скупыми определениями скрывается
грандиозный проект, посвященный Великой Отечественной войне и, прежде всего,
блокаде Ленинграда.
Музей
находится в Петербурге, в Калининском районе, на территории бывшего
промышленного предприятия по адресу: ул. Феодосийская, 4-а. Экспозиция
начинается сразу за воротами, которые открываются ровно в одиннадцать утра, и
происходит это в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны.
Одна из таких дат – 27-е января, День снятия блокады. В этом году музей работал
три дня – с 25-го по 27-е января, и совет ветеранов органов внутренних дел УМВД
России по Гатчинскому району организовал экскурсию – для ветеранов и
действующих сотрудников.
…На
площади перед бывшими заводскими корпусами – выставка военной техники, на
столбах висят старые репродукторы. Но главное – внутри. Огромное здание делится
на две части: первая доступна для свободного перемещения. Во вторую пускают
только группами с экскурсоводом, и именно сюда выстраивается гигантская
очередь. Потому что так можно совершить скачок во времени и попасть на улицу
блокадного Ленинграда и в коммунальную квартиру 40-х годов… Главное в
«Ленрезерве» – подлинность: интерьер, обстановка, одежда, быт – все достоверно,
и в этих деталях – целая эпоха.
Группу
встречает экскурсовод. Если это мужчина – он в военной форме 40-х, если женщина
– в том платье и с той прической, что носили в военное время. Всех ведут в
подъезд Ленинградского дома. Это старый дом – с красивой лестницей, высокими
потолками, с лепниной, паркетом и табличками у дверного звонка: каким жильцам
сколько раз звонить. Потому что за дверью – ленинградская коммуналка. Сначала
прихожая: старое трюмо, велосипед на стене, драповые пальто и беретки на
вешалке. Дальше – анфилада комнат. Там – круглый стол под большим абажуром,
накомодные слоники, фотографии в старинных рамках, кровать под кружевным
покрывалом, пианино, вышитые подушечки, швейная машинка «Зингер»… Белые
филенчатые двери между комнатами распахнуты, в проеме – бархатные портьеры с
«бубенчиками» (именно так было у моей прапрабабушки более века назад в квартире
на Невском проспекте). По другую сторону прохода – ванная со старинным
водогреем, туалет, в кладовке – стопка чемоданов и шляпных картонок. По углам –
печи, оставшиеся с дореволюционных времен. В коммунальной кухне – белье на
веревке, буфет, большая дровяная плита с трубой, выведенной в окно. Окна
заклеены крест-накрест на случай бомбежки. И в комнатах – люди: они сидят за
столами, возятся у плиты, они – ленинградцы. Обогреваются жильцы знаменитой
буржуйкой. Буржуйка – потому что неэкономная: дров потребляет много, тепла дает
мало. В одну из комнат попал снаряд: дом пробит насквозь, сверху до низу. Через
пробоину видна часть верхней квартиры: там раскачивается, постоянно мигая,
тусклая лампа под абажуром. В проломе с рваными краями торчат детали
перекрытий, свисают лохмотья, все – натурально.
Так
группа проходит ленинградскую коммуналку – бывшие барские покои – и через
другой подъезд, где под лестницей оставлена детская коляска 1940-х, спускается
«на улицу». Там всегда вечер. На стене одного из домов табличка: «При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». По обе стороны мощеной улицы –
заведения 40-х годов: отделение милиции, гараж, дом быта, фотоателье,
театральная касса, и везде «работают» люди – милиционеры, фотограф, швея,
часовщик, по улице ходят красноармейцы, матросы, офицеры. Есть и отдел НКВД: за
столом, покрытым зеленым сукном, под картой боевых действий сидит сам Берия,
рядом – порученец. С Лаврентием Палычем можно сфотографироваться – также, как и
с другими персонажами. Кстати, помимо ряженных бойцов и милиционеров в
«Ленрезерве» полно настоящих полицейских, поддерживающих строгий порядок.
На
блокадной улице расположена выставка подлинных военных плакатов объединения
«Боевой карандаш», средств связи РККА и Вермахта, выставка «Искусство в
блокадном Ленинграде». Отдельного внимания заслуживает экспозиция «Подвиг
духовенства в блокаду». Во время войны в Ленинграде действовали церкви
различных конфессий – экспозиция повествует обо всех. При входе звонит
настоящий церковный колокол, сохранившийся со времен Великой Отечественной. По
ком он звонит?
Экскурсию
ведут в бомбоубежище, где все воссоздано до мелочей: узкая крутая лестница в
подвал, внутри – полумрак, двухъярусные грубо сколоченные нары, противогазы на
полках. Большинство экскурсоводов проводят беглый обзор, но можно услышать и
целый рассказ о блокаде – с интересными подробностями, с цитатами стихов Ольги
Берггольц.
В
первом зале – а он огромный – длинные ряды военной техники: автомобили,
мотоциклы, выставлена богатейшая коллекция оружия времен Второй мировой – советского
и трофейного. Все автомашины на ходу и в отличном состоянии – «Ленрезерв»
принимает участие в автопробегах, посвященных Победе. В некоторых экспонатах
разрешено посидеть за рулем, чем охотно пользуются дети.
В
этом зале вы можете посетить военно-полевой госпиталь: там развернута
операционная, сушатся выстиранные бинты, стоят ряды коек, на койках – раненые.
Одному делают операцию в походных условиях. Хотя и пациент, и хирурги – просто
фигуры (как живые!), слабонервные отворачиваются. Этот музей вообще бьет по
нервам, особенно, если в слове «блокада» для вас заключено нечто личное. Нет,
здесь не показаны ужасы блокадной зимы 42-го, но атмосферу не прочувствовать
нельзя.
В
«Ленрезерве» собраны боевые знамена частей Красной армии, военно-морского флота
и партизанских отрядов, утраченные после развала СССР и возвращенные
Патриотическим объединением на родину. Есть экспозиция, посвященная юным героям
Великой Отечественной. В зале звучит музыка. На большом экране на фоне кадров
военной хроники демонстрируются фотографии участников войны. Внизу, под экраном
– концертная площадка, артисты в форме красноармейцев танцуют «яблочко» и
занимаются с детьми помладше: учат танцевать, маршировать, все вместе поют
военные песни, малыши с удовольствием читают стихи о войне и делают бумажные
самолетики. Конечно, детей сюда приводят от мала до велика, но многим
представителям поколения, родившегося с гаджетами в руках, это сложно.
В
следующий раз «Ленрезерв» откроется для всех желающих на 9-е Мая. Посещение в
неурочное время возможно только организованными группами по предварительной
записи. Ограничения в посещении музея объясняются просто: «Ленрезерв» является
некоммерческой организацией, на постоянной основе работает только технический и
обслуживающий персонал выставки. Все остальные участники Патриотического
объединения заняты на основной работе или учебе, а посещение выставки – всегда
бесплатно. В праздничные дни музею помогают курсанты Университета МВД, но
курсанты не могут постоянно прерывать учебный процесс. Поэтому «Ленрезерву»
нужна помощь добровольцев, готовых участвовать в организации работы экспозиции.
Заявки принимаются на сайте: http://lenrezerv.ru/.
Чтобы
как следует осмотреть все выставки и инсталляции, требуется несколько часов.
Дело осложняется неимоверным количеством народа: в «Ленрезерв» приезжают
парами, семьями, классами и целыми автобусами. Потому что правда: мы чтим
память павших, но это надо – живым.