Это нужно – не мёртвым! Это надо – живым!

Патриотическое объединение «Ленрезерв» – общественная некоммерческая организация. Силами этой организации была создана интерактивная экспозиция, в основу которой легла коллекция автомобилей, военной техники, оружия, материального и духовного наследия времен Второй мировой войны. За этими скупыми определениями скрывается грандиозный проект, посвященный Великой Отечественной войне и, прежде всего, блокаде Ленинграда.

Музей находится в Петербурге, в Калининском районе, на территории бывшего промышленного предприятия по адресу: ул. Феодосийская, 4-а. Экспозиция начинается сразу за воротами, которые открываются ровно в одиннадцать утра, и происходит это в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. Одна из таких дат – 27-е января, День снятия блокады. В этом году музей работал три дня – с 25-го по 27-е января, и совет ветеранов органов внутренних дел УМВД России по Гатчинскому району организовал экскурсию – для ветеранов и действующих сотрудников.

…На площади перед бывшими заводскими корпусами – выставка военной техники, на столбах висят старые репродукторы. Но главное – внутри. Огромное здание делится на две части: первая доступна для свободного перемещения. Во вторую пускают только группами с экскурсоводом, и именно сюда выстраивается гигантская очередь. Потому что так можно совершить скачок во времени и попасть на улицу блокадного Ленинграда и в коммунальную квартиру 40-х годов… Главное в «Ленрезерве» – подлинность: интерьер, обстановка, одежда, быт – все достоверно, и в этих деталях – целая эпоха.

Группу встречает экскурсовод. Если это мужчина – он в военной форме 40-х, если женщина – в том платье и с той прической, что носили в военное время. Всех ведут в подъезд Ленинградского дома. Это старый дом – с красивой лестницей, высокими потолками, с лепниной, паркетом и табличками у дверного звонка: каким жильцам сколько раз звонить. Потому что за дверью – ленинградская коммуналка. Сначала прихожая: старое трюмо, велосипед на стене, драповые пальто и беретки на вешалке. Дальше – анфилада комнат. Там – круглый стол под большим абажуром, накомодные слоники, фотографии в старинных рамках, кровать под кружевным покрывалом, пианино, вышитые подушечки, швейная машинка «Зингер»… Белые филенчатые двери между комнатами распахнуты, в проеме – бархатные портьеры с «бубенчиками» (именно так было у моей прапрабабушки более века назад в квартире на Невском проспекте). По другую сторону прохода – ванная со старинным водогреем, туалет, в кладовке – стопка чемоданов и шляпных картонок. По углам – печи, оставшиеся с дореволюционных времен. В коммунальной кухне – белье на веревке, буфет, большая дровяная плита с трубой, выведенной в окно. Окна заклеены крест-накрест на случай бомбежки. И в комнатах – люди: они сидят за столами, возятся у плиты, они – ленинградцы. Обогреваются жильцы знаменитой буржуйкой. Буржуйка – потому что неэкономная: дров потребляет много, тепла дает мало. В одну из комнат попал снаряд: дом пробит насквозь, сверху до низу. Через пробоину видна часть верхней квартиры: там раскачивается, постоянно мигая, тусклая лампа под абажуром. В проломе с рваными краями торчат детали перекрытий, свисают лохмотья, все – натурально.

Так группа проходит ленинградскую коммуналку – бывшие барские покои – и через другой подъезд, где под лестницей оставлена детская коляска 1940-х, спускается «на улицу». Там всегда вечер. На стене одного из домов табличка: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». По обе стороны мощеной улицы – заведения 40-х годов: отделение милиции, гараж, дом быта, фотоателье, театральная касса, и везде «работают» люди – милиционеры, фотограф, швея, часовщик, по улице ходят красноармейцы, матросы, офицеры. Есть и отдел НКВД: за столом, покрытым зеленым сукном, под картой боевых действий сидит сам Берия, рядом – порученец. С Лаврентием Палычем можно сфотографироваться – также, как и с другими персонажами. Кстати, помимо ряженных бойцов и милиционеров в «Ленрезерве» полно настоящих полицейских, поддерживающих строгий порядок.

На блокадной улице расположена выставка подлинных военных плакатов объединения «Боевой карандаш», средств связи РККА и Вермахта, выставка «Искусство в блокадном Ленинграде». Отдельного внимания заслуживает экспозиция «Подвиг духовенства в блокаду». Во время войны в Ленинграде действовали церкви различных конфессий – экспозиция повествует обо всех. При входе звонит настоящий церковный колокол, сохранившийся со времен Великой Отечественной. По ком он звонит?

Экскурсию ведут в бомбоубежище, где все воссоздано до мелочей: узкая крутая лестница в подвал, внутри – полумрак, двухъярусные грубо сколоченные нары, противогазы на полках. Большинство экскурсоводов проводят беглый обзор, но можно услышать и целый рассказ о блокаде – с интересными подробностями, с цитатами стихов Ольги Берггольц.

В первом зале – а он огромный – длинные ряды военной техники: автомобили, мотоциклы, выставлена богатейшая коллекция оружия времен Второй мировой – советского и трофейного. Все автомашины на ходу и в отличном состоянии – «Ленрезерв» принимает участие в автопробегах, посвященных Победе. В некоторых экспонатах разрешено посидеть за рулем, чем охотно пользуются дети.

В этом зале вы можете посетить военно-полевой госпиталь: там развернута операционная, сушатся выстиранные бинты, стоят ряды коек, на койках – раненые. Одному делают операцию в походных условиях. Хотя и пациент, и хирурги – просто фигуры (как живые!), слабонервные отворачиваются. Этот музей вообще бьет по нервам, особенно, если в слове «блокада» для вас заключено нечто личное. Нет, здесь не показаны ужасы блокадной зимы 42-го, но атмосферу не прочувствовать нельзя.

В «Ленрезерве» собраны боевые знамена частей Красной армии, военно-морского флота и партизанских отрядов, утраченные после развала СССР и возвращенные Патриотическим объединением на родину. Есть экспозиция, посвященная юным героям Великой Отечественной. В зале звучит музыка. На большом экране на фоне кадров военной хроники демонстрируются фотографии участников войны. Внизу, под экраном – концертная площадка, артисты в форме красноармейцев танцуют «яблочко» и занимаются с детьми помладше: учат танцевать, маршировать, все вместе поют военные песни, малыши с удовольствием читают стихи о войне и делают бумажные самолетики. Конечно, детей сюда приводят от мала до велика, но многим представителям поколения, родившегося с гаджетами в руках, это сложно.

В следующий раз «Ленрезерв» откроется для всех желающих на 9-е Мая. Посещение в неурочное время возможно только организованными группами по предварительной записи. Ограничения в посещении музея объясняются просто: «Ленрезерв» является некоммерческой организацией, на постоянной основе работает только технический и обслуживающий персонал выставки. Все остальные участники Патриотического объединения заняты на основной работе или учебе, а посещение выставки – всегда бесплатно. В праздничные дни музею помогают курсанты Университета МВД, но курсанты не могут постоянно прерывать учебный процесс. Поэтому «Ленрезерву» нужна помощь добровольцев, готовых участвовать в организации работы экспозиции. Заявки принимаются на сайте: http://lenrezerv.ru/.

Чтобы как следует осмотреть все выставки и инсталляции, требуется несколько часов. Дело осложняется неимоверным количеством народа: в «Ленрезерв» приезжают парами, семьями, классами и целыми автобусами. Потому что правда: мы чтим память павших, но это надо – живым.



