Не надо хвататься за форменную одежду!

31-го января в Коммунарский отдел полиции позвонили из
общежития на Ленинградском шоссе: женщина жаловалась на соседа, который угрожал
физической расправой. На место происшествия незамедлительно направилась
участковая уполномоченная и сотрудник уголовного розыска коммунарской полиции.
Заявительница рассказала о противоправных деяниях 43-летнего Андрея К.,
полицейские приняли заявление о хулиганских действиях. Однако в ходе общения с
полицией гражданин К. повел себя неадекватно. При предъявлении служебного
удостоверения стал кричать, оскорблять полицейских нецензурной бранью, угрожать
проблемами на службе и даже оказывать физическое сопротивление – он пытался
вытолкнуть сотрудницу полиции из квартиры, хватался за форменную одежду. В
итоге хулигана задержали и доставили в дежурную часть Коммунарского отдела
полиции.
По данному факту проводится проверка. Процессуальное решение
будет принимать следственный отдел по г. Гатчине.