Не надо хвататься за форменную одежду!

Не надо хвататься за форменную одежду!

В Коммунаре за неповиновение сотруднику полиции задержан гражданин, буянивший в общежитии. Теперь одной «хулиганкой» не отделаться.

Рубрики : Криминал     05 Feb 2020

31-го января в Коммунарский отдел полиции позвонили из общежития на Ленинградском шоссе: женщина жаловалась на соседа, который угрожал физической расправой. На место происшествия незамедлительно направилась участковая уполномоченная и сотрудник уголовного розыска коммунарской полиции. Заявительница рассказала о противоправных деяниях 43-летнего Андрея К., полицейские приняли заявление о хулиганских действиях. Однако в ходе общения с полицией гражданин К. повел себя неадекватно. При предъявлении служебного удостоверения стал кричать, оскорблять полицейских нецензурной бранью, угрожать проблемами на службе и даже оказывать физическое сопротивление – он пытался вытолкнуть сотрудницу полиции из квартиры, хватался за форменную одежду. В итоге хулигана задержали и доставили в дежурную часть Коммунарского отдела полиции.

По данному факту проводится проверка. Процессуальное решение будет принимать следственный отдел по г. Гатчине.

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