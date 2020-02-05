Открытие галереи «Во славу России»

В мероприятии приняли участие председатель Совета ветеранов поселка Тайцы Людмила Анатольевна Ашмарина, директор школы Алина Борисовна Григорьева, представители всех классных коллективов. Почетные гости перерезали символическую красную ленту в честь открытия галереи, а ученик 9-го класса Георгий Заяц провел экскурсию.

В галерее «Во славу России» представлены портреты великих полководцев времен Великой Отечественной войны, наших земляков, внесших неоценимый вклад в освобождение поселка Тайцы и Гатчинского района.

В течение трех месяцев каждый класс будет готовить представление определенного героя Великой Отечественной войны. Проект завершится в мае, когда состоится большой праздник, посвященный 75-летию Победы.

Пока шла экскурсия по галерее, в актовом зале Таицкой школы ученики 5-8-х классов смотрели хроникально-документальный фильм о Гатчине во время войны. Затем были представлены первые проекты.

Ученики 2В класса вместе со своим классным руководителем Анжеликой Андреевной Ясницкой рассказали о детях – героях войны. Их проект был посвящен Наде Богдановой – самой юной участнице войны, первой получившей звание «Пионер-герой». Ученики вручили Л.А. Ашмариной альбом, посвященный Наде Богдановой, выполненный своими руками.

Второе выступление было посвящено нашему земляку – Зиновию Григорьевичу Колобанову. Ребята 5В класса вместе с классным руководителем Ольгой Юрьевной Михайловой в ходе подготовки к проекту узнали многое о жизни и подвиге героя.

В Таицкой школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию, и открытие галереи продолжает большую работу всего коллектива Таицкой школы по сохранению и укреплению памяти о героях Великой Отечественной войны.