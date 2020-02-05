Открытие галереи «Во славу России»

В мероприятии приняли
участие председатель Совета ветеранов поселка Тайцы Людмила Анатольевна
Ашмарина, директор школы Алина Борисовна Григорьева, представители всех
классных коллективов. Почетные гости перерезали символическую красную ленту в
честь открытия галереи, а ученик 9-го класса Георгий Заяц провел экскурсию.
В галерее «Во славу
России» представлены портреты великих полководцев времен Великой Отечественной
войны, наших земляков, внесших неоценимый вклад в освобождение поселка Тайцы и
Гатчинского района.
В течение трех месяцев
каждый класс будет готовить представление определенного героя Великой
Отечественной войны. Проект завершится в мае, когда состоится большой праздник,
посвященный 75-летию Победы.
Пока шла экскурсия по
галерее, в актовом зале Таицкой школы ученики 5-8-х классов смотрели
хроникально-документальный фильм о Гатчине во время войны. Затем были
представлены первые проекты.
Ученики 2В класса вместе
со своим классным руководителем Анжеликой Андреевной Ясницкой рассказали о
детях – героях войны. Их проект был посвящен Наде Богдановой – самой юной
участнице войны, первой получившей звание «Пионер-герой». Ученики вручили Л.А.
Ашмариной альбом, посвященный Наде Богдановой, выполненный своими руками.
Второе выступление было
посвящено нашему земляку – Зиновию Григорьевичу Колобанову. Ребята 5В класса
вместе с классным руководителем Ольгой Юрьевной Михайловой в ходе подготовки к
проекту узнали многое о жизни и подвиге героя.
В Таицкой школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию, и открытие галереи продолжает большую работу всего коллектива Таицкой школы по сохранению и укреплению памяти о героях Великой Отечественной войны.