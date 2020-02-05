Плановые отключения электроэнергии

6 февраля с 09:00 до
18:00
Пудостьское СП:
д. Петрово
д. Аропаккузи
д. Мута-Кюля
с 09.30 до 18.00
п. Терволово
АО п\ф «Скворицы»
п/ф «Скворицы»
6 февраля с 09:30 до 18:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы
д. Тихвинка
6 февраля с 00:00 до
17:00
Пудомягское СП:
д. Покровская
6 февраля
с 09:30 до 18:00
ООО «ПО Технодор»
АО «Можайский»
Гатчинские
электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных
работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:
6 февраля с 09.00 до 16.00
Новосветское СП:
п. Новый Свет, д. Малое
Замостье, д. Сабры.
6 февраля с 10:00 до
16:00
Пудостьское СП:
д. Мыза -Ивановка, д.
Корпиково, д. Черново, д. Хиндикалово, д. Пеньково д. Малая Оровка.
6 февраля с 10:00 до
16:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д.Пегелево, д. Кирлово.
6 февраля с 10:00 до
16:00
Сад-во «Мостовик», сад-во
«Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во
«Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».