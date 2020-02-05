Плановые отключения электроэнергии

Плановые отключения электроэнергии

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     05 Feb 2020

6 февраля с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Петрово         

д. Аропаккузи   

д. Мута-Кюля             

с 09.30 до 18.00

п. Терволово

АО п\ф «Скворицы»

п/ф «Скворицы»         

 

6 февраля  с 09:30 до 18:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы

д. Тихвинка

 

6 февраля с 00:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Покровская

 6 февраля   с 09:30 до 18:00

ООО «ПО Технодор»  

АО «Можайский»

 

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

 6 февраля с 09.00 до 16.00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, д. Малое Замостье, д. Сабры.

 

6 февраля с 10:00 до 16:00      

Пудостьское СП:

д. Мыза -Ивановка, д. Корпиково, д. Черново, д. Хиндикалово, д. Пеньково д. Малая Оровка.

 

6 февраля с 10:00 до 16:00      

Веревское СП:

п. Торфопредприятие, д.Пегелево, д. Кирлово.      

 

6 февраля с 10:00 до 16:00      

Сад-во «Мостовик», сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».     

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