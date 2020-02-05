Цифровые решения на благо пациентов

Для реализации масштабного проекта в этом году в поликлиниках области планируется установить более 4100 компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам, а также 2000 принтеров, 30 серверов. Около 10 тысяч врачей обеспечат усиленной квалифицированной электронной подписью. 365 поликлиник и 130 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к единой сети передачи данных.

Перед регионом стоит задача к 2021 году внедрить интегрированные электронные медицинские карты пациентов, которые будут содержать информацию о диагнозах, назначенном лечении, хирургических вмешательствах, выписных эпикризах, консультативных заключениях. Это позволит сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения. Данные о пациенте из любого учреждения области будут доступны врачам в режиме онлайн, а жителям не нужно будет носить с собой бумажные медкарты, результаты исследований, делать повторную диагностику.

Сегодня уже более 10 тысяч врачей Ленинградской области (60%) могут передавать протоколы консультаций и получать результаты лабораторных, в том числе гистологических исследований пациента, из любого учреждения региона в электронном виде, не покидая своего рабочего места.

22 больницы ведут обмен данными лабораторных исследований, 20 больниц передают данные рентгенографических и других инструментальных исследований в Центральный архив медицинских изображений региона. В этом году все больницы региона будут включены в этот процесс.

В этом году также будут усовершенствованы цифровые сервисы по обеспечению пациентов льготными лекарствами, а также по записи на диспансеризацию и вызову врача на дом в личном кабинете «Мое здоровье» на портале государственных услуг. Всем жителям региона уже доступны электронная запись на прием к врачу через единый портал госуслуг gosuslugi.ru или ведомственный портал zdrav.lenreg.ru.

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых сервисов для врачей и пациентов ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», национального проекта «Здравоохранение».