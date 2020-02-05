Цифровые решения на благо пациентов

Для реализации масштабного
проекта в этом году в поликлиниках области планируется установить более 4100
компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам, а также 2000
принтеров, 30 серверов. Около 10 тысяч врачей обеспечат усиленной
квалифицированной электронной подписью.
365 поликлиник и 130 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к
единой сети передачи данных.
Перед регионом стоит
задача к 2021 году внедрить интегрированные электронные медицинские карты
пациентов, которые будут содержать информацию о диагнозах, назначенном лечении,
хирургических вмешательствах, выписных эпикризах, консультативных
заключениях. Это позволит сократить
время диагностики и принятия решения по назначению лечения. Данные о пациенте
из любого учреждения области будут доступны врачам в режиме онлайн, а жителям
не нужно будет носить с собой бумажные медкарты, результаты исследований,
делать повторную диагностику.
Сегодня уже более 10
тысяч врачей Ленинградской области (60%) могут передавать протоколы
консультаций и получать результаты лабораторных, в том числе гистологических
исследований пациента, из любого учреждения региона в электронном виде, не
покидая своего рабочего места.
22 больницы ведут обмен
данными лабораторных исследований, 20 больниц передают данные
рентгенографических и других инструментальных исследований в Центральный архив
медицинских изображений региона. В этом году все больницы региона будут
включены в этот процесс.
В этом году также будут
усовершенствованы цифровые сервисы по обеспечению пациентов льготными
лекарствами, а также по записи на диспансеризацию и вызову врача на дом в
личном кабинете «Мое здоровье» на портале государственных услуг. Всем жителям
региона уже доступны электронная запись на прием к врачу через единый портал
госуслуг gosuslugi.ru или ведомственный портал zdrav.lenreg.ru.
Внедрение электронных
медицинских карт и цифровых сервисов для врачей и пациентов ведется в рамках
регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на
основе ЕГИСЗ», национального проекта «Здравоохранение».