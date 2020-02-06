Профессионалам Гатчинского района предлагают стать самозанятыми

Напомним, в 2019 году в
четырех регионах России стартовал налоговый эксперимент. Жителям Москвы,
Московской и Калужской областей, а также республики Татарстан, оказывающим те
или иные услуги гражданам, предложили выйти «из тени» и оформить свою деятельность
в качестве самозанятых. Эксперимент оказался успешным. С первого января 2020
года Ленинградская область вошла в этот проект вместе с еще 18 регионами
страны.
Налог на самозанятость
или профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный
налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.
Начальник отдела по
развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
администрации Гатчинского района Наталья Рудченко приветствовала участников
встречи, посвященной налогу на профессиональный доход, и пригласила к диалогу.
Преимущества налогового
режима
Начальник отдела по
развитию малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого и среднего
бизнеса и потребительского рынка правительства Ленинградской области Галина
Орлова рассказала о проведении эксперимента на территории России.
Она отметила, что главная
цель проекта – вывести из теневого сектора экономики физических лиц, которые
осуществляют свою профессиональную деятельность, не афишируя ее и не отчисляют
налоги. Речь идет о тех, кто сдает жилье в аренду, делает маникюр на дому,
стрижки или массаж, занимается репетиторством, работает в такси и оказывает
прочие услуги.
- Вы можете
зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина с помощью сразу нескольких
сервисов. Для расчета налоговой базы используются те чеки, которые вы сами
формируете в приложении, - сказала Галина Орлова и выразила уверенность, что
эксперимент по налогу на самозанятых, рассчитанный на десять лет, станет
безвременным.
В 2020 году статус
самозанятого может получить гражданин старше 16 лет, не имеющий работодателя и
наемных работников, который создает продукт или услугу самостоятельно, и чей
годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.
Самозанятым гражданином
не может стать тот, кто занимается перепродажей товаров и имущественных прав,
реализацией подакцизных товаров и товаров с обязательной маркировкой (алкоголь,
табак, бензин и прочее), добычей и/или реализацией полезных ископаемых,
посреднической деятельностью по договорам поручения, комиссии, агентирования,
доставкой товаров с приемом (передачей) платежей за них в интересах других лиц.
Физические лица и
индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный
налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только
налог по льготной ставке. Он составляет 4 % от дохода при расчете с физическими
лицами или 6 % – при расчетах с индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от
подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую
деятельность. В числе преимуществ регистрации в качестве самозанятых –
отсутствие необходимости вести бухгалтерскую отчетность и приобретать онлайн
кассу. Выплата страховых взносов осуществляется по желанию, но тогда забота о
будущей пенсии полностью ложится на самого человека.
В первых рядах самозанятых
Заместитель директора
Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области
Ольга Шахова рассказала, что результат эксперимента в первых четырех регионах
России поразил, в хорошем смысле, большим количеством граждан, добровольно
решивших платить НПД (налог на профессиональный доход).
- Результаты независимого
исследования в четырех регионах показали, что, в первую очередь, выйти «из
тени» людей заставили страх и необходимость получения информации. Люди боялись
оказывать услуги на дому и рекламировать их из-за возможных проверок, также они
не могли получить консультации по поводу ведения своей деятельности, не раскрыв
свою деятельность, – рассказала Ольга Шахова.
После начала реализации
эксперимента в четырех субъектах страны началась информационная кампания, в
ходе которой гражданам рассказывали о преимуществах легального ведения
профессиональной деятельности. В результате, уже через три месяца количество
самозанятых выросло на 30 %. Этот показатель также повышался в течение каждого
квартала. В Москве чаще всего самозанятыми становились жители, оказывающие
консультационные услуги по финансам, маркетингу, производственным вопросам. В
Ленинградской области с начала 2020 года самозанятыми оформились уже более
тысячи человек. В основном, это таксисты и люди, сдающие жилье в аренду.
- Также самозанятыми
могут стать видеооператоры, журналисты и другие представители творческих профессий,
работающие на крупные медиа агентства, - добавила Ольга Шахова.
«Мой налог» и «Свое дело»
Генеральный директор
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины Александр
Семенов в ходе своего выступления объяснил правила регистрации в приложении
«Мой налог».
Александр Семенов обратил
внимание участников семинара на то, что самозанятые не могут претендовать на
получение субсидий, грантов и льготных кредитов из государственных и
муниципальных бюджетов, так как не являются субъектами малого и среднего
предпринимательства. Также они не могут встать на учет в качестве безработных.
Тем не менее, им доступны консультации и всевозможные обучающие курсы.
Самозанятые, которые
занимаются сезонным бизнесом (репетитор, выращивание и реализация овощей и
фруктов), могут не платить налог в период отсутствия деятельности.
- Чтобы работодатели не
уходили от трудовых договоров и не переводили своих сотрудников в режим
самозанятых, в законодательстве установлено ограничение. В течение двух лет
человек не может наняться в качестве самозанятого к своему бывшему
работодателю. Пока прецедентов подмены трудового договора нет, но налоговая
служба будет внимательно отслеживать этот процесс, - добавил Александр Семенов.
Руководитель Управления
продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Марина Агурова
рассказала о мобильном приложении с актуальным набором функционала «Свое дело».
- Если у вас есть
мобильное приложение «Сбербанк онлайн», то банк вас уже идентифицировал и вам
уже не нужно при регистрации в приложении «Свое дело» прилагать необходимый
пакет документов, – сказала Марина Агурова.
В мобильном приложении
можно сформировать отдельную электронную карту, чтобы разделить финансовые
потоки, отменять чеки при возврате денег за оказанные услуги, воспользоваться
бесплатным конструктором сайта, получить бесплатно три консультации юриста и
воспользоваться обучающей платформой «Деловая среда» – системой, где успешные
предприниматели делятся советами о ведении бизнеса.
Заместитель Межрайонной
налоговой инспекции России
№ 7 по Ленинградской
области Галина Балабанова дополнила доклады своих коллег, уточнив, что
индивидуальный предприниматель, решивший стать самозанятым, должен в течение
месяца сняться с учета, иначе через месяц налоговая инспекция снимет с него
статус «самозанятого». Также самозанятые, решив, что спецрежим не подходит для
их работы, могут обратно вернуться в статус индивидуального предпринимателя.
В ходе встречи ее
многочисленные участники смогли задать все интересующие их вопросы и получить
необходимые консультации. Так, их интересовало, как сохранять чеки в мобильном
приложении, можно ли оформить самозанятость сразу для нескольких видов
деятельности, как подтвердить свой доход перед надзорными органами, где
самозанятый может получить справку 2-НДФЛ, может ли человек зарегистрироваться
в качестве самозанятого, если он получает пособие по уходу за инвалидом или
работает по гражданско-правовому договору.
Завершая собрание,
Наталья Рудченко сказала, что самозанятые или те, кто только хочет получить
такой статус, могут обращаться в Фонды поддержки малого и среднего
предпринимательства Гатчины и Гатчинского района за подробной консультацией.