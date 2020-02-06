Профессионалам Гатчинского района предлагают стать самозанятыми

Напомним, в 2019 году в четырех регионах России стартовал налоговый эксперимент. Жителям Москвы, Московской и Калужской областей, а также республики Татарстан, оказывающим те или иные услуги гражданам, предложили выйти «из тени» и оформить свою деятельность в качестве самозанятых. Эксперимент оказался успешным. С первого января 2020 года Ленинградская область вошла в этот проект вместе с еще 18 регионами страны.

Налог на самозанятость или профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.

Начальник отдела по развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка администрации Гатчинского района Наталья Рудченко приветствовала участников встречи, посвященной налогу на профессиональный доход, и пригласила к диалогу.

Преимущества налогового режима

Начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка правительства Ленинградской области Галина Орлова рассказала о проведении эксперимента на территории России.

Она отметила, что главная цель проекта – вывести из теневого сектора экономики физических лиц, которые осуществляют свою профессиональную деятельность, не афишируя ее и не отчисляют налоги. Речь идет о тех, кто сдает жилье в аренду, делает маникюр на дому, стрижки или массаж, занимается репетиторством, работает в такси и оказывает прочие услуги.

- Вы можете зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина с помощью сразу нескольких сервисов. Для расчета налоговой базы используются те чеки, которые вы сами формируете в приложении, - сказала Галина Орлова и выразила уверенность, что эксперимент по налогу на самозанятых, рассчитанный на десять лет, станет безвременным.

В 2020 году статус самозанятого может получить гражданин старше 16 лет, не имеющий работодателя и наемных работников, который создает продукт или услугу самостоятельно, и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Самозанятым гражданином не может стать тот, кто занимается перепродажей товаров и имущественных прав, реализацией подакцизных товаров и товаров с обязательной маркировкой (алкоголь, табак, бензин и прочее), добычей и/или реализацией полезных ископаемых, посреднической деятельностью по договорам поручения, комиссии, агентирования, доставкой товаров с приемом (передачей) платежей за них в интересах других лиц.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке. Он составляет 4 % от дохода при расчете с физическими лицами или 6 % – при расчетах с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. В числе преимуществ регистрации в качестве самозанятых – отсутствие необходимости вести бухгалтерскую отчетность и приобретать онлайн кассу. Выплата страховых взносов осуществляется по желанию, но тогда забота о будущей пенсии полностью ложится на самого человека.

В первых рядах самозанятых

Заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Ольга Шахова рассказала, что результат эксперимента в первых четырех регионах России поразил, в хорошем смысле, большим количеством граждан, добровольно решивших платить НПД (налог на профессиональный доход).

- Результаты независимого исследования в четырех регионах показали, что, в первую очередь, выйти «из тени» людей заставили страх и необходимость получения информации. Люди боялись оказывать услуги на дому и рекламировать их из-за возможных проверок, также они не могли получить консультации по поводу ведения своей деятельности, не раскрыв свою деятельность, – рассказала Ольга Шахова.

После начала реализации эксперимента в четырех субъектах страны началась информационная кампания, в ходе которой гражданам рассказывали о преимуществах легального ведения профессиональной деятельности. В результате, уже через три месяца количество самозанятых выросло на 30 %. Этот показатель также повышался в течение каждого квартала. В Москве чаще всего самозанятыми становились жители, оказывающие консультационные услуги по финансам, маркетингу, производственным вопросам. В Ленинградской области с начала 2020 года самозанятыми оформились уже более тысячи человек. В основном, это таксисты и люди, сдающие жилье в аренду.

- Также самозанятыми могут стать видеооператоры, журналисты и другие представители творческих профессий, работающие на крупные медиа агентства, - добавила Ольга Шахова.

«Мой налог» и «Свое дело»

Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины Александр Семенов в ходе своего выступления объяснил правила регистрации в приложении «Мой налог».

Александр Семенов обратил внимание участников семинара на то, что самозанятые не могут претендовать на получение субсидий, грантов и льготных кредитов из государственных и муниципальных бюджетов, так как не являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Также они не могут встать на учет в качестве безработных. Тем не менее, им доступны консультации и всевозможные обучающие курсы.

Самозанятые, которые занимаются сезонным бизнесом (репетитор, выращивание и реализация овощей и фруктов), могут не платить налог в период отсутствия деятельности.

- Чтобы работодатели не уходили от трудовых договоров и не переводили своих сотрудников в режим самозанятых, в законодательстве установлено ограничение. В течение двух лет человек не может наняться в качестве самозанятого к своему бывшему работодателю. Пока прецедентов подмены трудового договора нет, но налоговая служба будет внимательно отслеживать этот процесс, - добавил Александр Семенов.

Руководитель Управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Марина Агурова рассказала о мобильном приложении с актуальным набором функционала «Свое дело».

- Если у вас есть мобильное приложение «Сбербанк онлайн», то банк вас уже идентифицировал и вам уже не нужно при регистрации в приложении «Свое дело» прилагать необходимый пакет документов, – сказала Марина Агурова.

В мобильном приложении можно сформировать отдельную электронную карту, чтобы разделить финансовые потоки, отменять чеки при возврате денег за оказанные услуги, воспользоваться бесплатным конструктором сайта, получить бесплатно три консультации юриста и воспользоваться обучающей платформой «Деловая среда» – системой, где успешные предприниматели делятся советами о ведении бизнеса.

Заместитель Межрайонной налоговой инспекции России

№ 7 по Ленинградской области Галина Балабанова дополнила доклады своих коллег, уточнив, что индивидуальный предприниматель, решивший стать самозанятым, должен в течение месяца сняться с учета, иначе через месяц налоговая инспекция снимет с него статус «самозанятого». Также самозанятые, решив, что спецрежим не подходит для их работы, могут обратно вернуться в статус индивидуального предпринимателя.

В ходе встречи ее многочисленные участники смогли задать все интересующие их вопросы и получить необходимые консультации. Так, их интересовало, как сохранять чеки в мобильном приложении, можно ли оформить самозанятость сразу для нескольких видов деятельности, как подтвердить свой доход перед надзорными органами, где самозанятый может получить справку 2-НДФЛ, может ли человек зарегистрироваться в качестве самозанятого, если он получает пособие по уходу за инвалидом или работает по гражданско-правовому договору.

Завершая собрание, Наталья Рудченко сказала, что самозанятые или те, кто только хочет получить такой статус, могут обращаться в Фонды поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчины и Гатчинского района за подробной консультацией.