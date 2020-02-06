В МФЦ в Вырице теперь можно заменить водительские права

Для
замены прав нужен следующий набор документов: паспорт, заявление, старое
водительское удостоверение и медицинская справка. Также потребуется оплатить
госпошлину в размере 2 000 рублей для российских прав и 1 600 рублей для
международных. Срок- до 15 рабочих дней. Услуга доступна не только жителям
Ленинградской области, а всем временно или постоянно проживающим на территории
РФ гражданам.
УРМ
находится по адресу: пгт. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 25
График
работы: пн.-пт. 9.00-18.00 час.
На
сегодняшний день УРМ «Вырица» не просто удаленное рабочее место, а мини МФЦ. В
нем предоставляется свыше 250 услуг, самые востребованные из которых -
регистрация недвижимости и её постановка на кадастровый учёт, социальные услуги
и льготы, оформление паспорта и т.д. С полным списком услуг можно ознакомиться
на официальном сайте http://mfc47.ru/