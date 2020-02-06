В МФЦ в Вырице теперь можно заменить водительские права

Для замены прав нужен следующий набор документов: паспорт, заявление, старое водительское удостоверение и медицинская справка. Также потребуется оплатить госпошлину в размере 2 000 рублей для российских прав и 1 600 рублей для международных. Срок- до 15 рабочих дней. Услуга доступна не только жителям Ленинградской области, а всем временно или постоянно проживающим на территории РФ гражданам.

УРМ находится по адресу: пгт. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 25

График работы: пн.-пт. 9.00-18.00 час.

На сегодняшний день УРМ «Вырица» не просто удаленное рабочее место, а мини МФЦ. В нем предоставляется свыше 250 услуг, самые востребованные из которых - регистрация недвижимости и её постановка на кадастровый учёт, социальные услуги и льготы, оформление паспорта и т.д. С полным списком услуг можно ознакомиться на официальном сайте http://mfc47.ru/