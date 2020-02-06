Все районы Ленобласти начали работать по новым правилам

В Ленинградской области первопроходцем​ стал Приозерский район. В июне 2019 года к нему присоединился Выборгский, а в июле – Лужский. И если в Приозерском и Лужском районах Региональный оператор сохранил всех действующих перевозчиков, то в Выборгском пришлось отказаться от двух перевозчиков, а с 10 организациями продолжено сотрудничество.

Всеволожский район включился в реформу с октября 2019 года. Около 25% перевозчиков заменены там в первую неделю сотрудничества, 16 же транспортных компаний продолжили свою работу.

Остальные 14 районов Ленинградской области вступили в реформу с ноября 2019 года. Там заключены договоры с 52 транспортными компаниями, а от 16% пришлось отказаться из-за невозможности компаний предоставлять отчеты, установки системы ГЛОНАСС, предоставления фотофиксации. В итоге более 300 единиц техники были оснащены системой ГЛОНАСС и подключены к мониторинговой системе Регионального оператора.

Региональный оператор – одно юридическое лицо, отвечающее за организацию сбора, транспортирование, обработку и утилизацию мусора. В Ленобласти по итогам конкурса заключено соглашение о наделении статусом регионального оператора АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

За прошедший год были заключены договоры со всеми действующими в Ленобласти объектами обработки и размещения ТКО. Всего в регионе действует 14 полигонов и пунктов сортировки.

У жителей 47 региона регулярно появляются вопросы по реализации «мусорной» реформы, поэтому Региональный оператор постоянно ведет прием граждан. В частности, в его офисе в течение 2019 года было проведено более трех тысяч встреч, организовано более тысячи выездных совещаний. Кстати, встречи во всех районах региона продолжают проводиться, то есть у неравнодушных граждан всегда есть возможность задать специалистам волнующие их вопросы.

Работает круглосуточная горячая линия, которая принимает по 300-400 звонков в день.

Вывоз мусора

У жителей Ленобласти накопилось немало замечаний по графикам вывоза отходов. Поэтому специалисты организовали отдельный канал связи, предназначенный специально для подобных вопросов: tko@uklo.ru. Эксперты просят указывать в теме письма наименование района для оперативной связи.

Один из наиболее актуальных вопросов, связанный с вывозом мусора – неправильно припаркованный транспорт, препятствующий эффективной работе мусоровозов. Чтобы как можно скорее исправить ситуацию, Регоператор запустил акцию для привлечения внимания населения к вопросу неправильной парковки, препятствующей своевременному вывозу мусора.

«Согласно данным Комитета, на начало 2019 года на территории Ленинградской области располагалось 968 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, - рассказал руководитель областного комитета государственного экологического надзора Николай Борисов. - В течение 2019 года была выявлена 1061 несанкционированная свалка, ликвидировано 1068 свалок. По состоянию на 1 января 2020 года на территории Ленинградской области остаются неликвидированными 936 свалок. В 2019 году было проведено 582 проверки, из них 526 плановых осмотров территорий, 31 плановая проверка и 25 внеплановых проверок. По результатам проверок возбуждено 465 дел об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ, по которым наложено штрафов на общую сумму 11,6 млн руб., выдано 80 предписаний об устранении выявленных нарушений».

В процессе реализации реформы выяснилось, что в большинстве населенных пунктов Ленобласти необходимо строить дополнительные контейнерные площадки. Сегодня во всех поселениях региона размещено 5,5 тысяч контейнерных площадок. Этого недостаточно, поэтому из областного бюджета было выделено 154,9 млн руб. для строительства дополнительных 837 контейнерных площадок. Всего же до конца 2021 года в регионе планируется построить 2900 контейнерных площадок.

Перерасчет стоимости услуги

Начиная с мая 2019 года Региональным оператором велась работа по перерасчету стоимости услуги: по данному вопросу поступило более 13 тысяч обращений.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в начале 2020 года в рамках «мусорной» реформы тариф за вывоз мусора был снижен на 12%. Стоимость услуги за квадратный метр в многоквартирных домах уменьшилась с 6,35 руб. до 5,6 руб. Снизилась и оплата услуги за домовладение в месяц: с 375 руб. до 331 руб. Корректировка нормативов для населения будет продолжаться в течение 1 полугодия 2020 года.

Учитывая поступающие жалобы от населения в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО и повышением платы за услугу по вывозу отходов. в отдельных районах области в целях снижения социальной напряженности было принято решение о корректировке нормативов накопления ТКО, утвержденных в 2018 году.

Для отдельных категорий граждан были подготовлены изменения в Социальный кодекс Ленинградской области. В частности, финансовая нагрузка в рамках вывоза мусора снижена для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Также льготы предусмотрены для лиц, получающих пенсию. Лицам, достигшим возраста 70-ти лет, обеспечивается компенсация затрат на оплату данной коммунальной услуги в размере 50%, а 80-летним гражданам – в размере 100%.

Регулярно ведется работа по выявлению населенных пунктов, где отсутствуют обустроенные места накопления ТКО, в том числе по сведениям из обращений граждан. Данная информация направляется в адрес Регионального оператора для рассмотрения вопроса о снятии начислений. И, кстати, по данным единого информационно-расчетного центра Ленобласти, в квитанциях, полученных жителями частного сектора в феврале, сделан перерасчет по более чем 78-ми тысячам адресов.

По вопросам перерасчета платы за вывоз мусора жители Ленобласти могут обратиться в абонентский отдел регионального оператора по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54. Здесь же можно написать заявление о том, что услуга по вывозу мусора не оказывается и начисления производятся некорректно.

Работает «горячая линия» Регионального оператора: 8(812) 454-18-18.