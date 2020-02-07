Елена Огнева: «Работаем в диалоге с жителями»

На территории Новосветского сельского поселения (общая площадь 4559,7 га) расположены семь населенных пунктов: три поселка – Новый Свет, Торфяное, Пригородный и четыре деревни – Пустошка, Малое Замостье, Сабры, Коргузи.

По данным Петростата, численность постоянного населения, зарегистрированного на территории Новосветского сельского поселения, по состоянию за девять месяцев 2019 года составила 8159 человек.

По состоянию на первое января 2020 года в поселении проживает 51 ветеран Великой Отечественной войны, из них шесть – участники войны.

В 2019 году на территории поселения работали три трудовых бригады: 32 человека – подростки с 14 лет до 18 лет и три бригадира. На финансирование работ из средств местного бюджета было израсходовано 465,8 тысяч рублей, из средств районного бюджета – 56,3 тысячи рублей. Заработная плата одного подростка составила 14 500 рублей.

Исполнение бюджета

В 2019 году доходы поселения составили 90,4 млн рублей, что на 17,8 млн рублей меньше запланированных бюджетом поселения из-за переноса части закупки квартир по программе расселения аварийного фонда.

Расходы бюджета за 2019 год были запланированы в сумме 131,7 млн рублей, фактически составили 100,2 млн рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку и озеленение.

Администрации Новосветского сельского поселения продолжает работы по расселению аварийного жилого фонда. На сегодняшний момент уже приобретено 8 квартир на общую сумму 18,7 млн рублей (9,6 млн рублей – средства фонда, 5,2 млн рублей – региональный бюджет и 3,9 млн рублей – бюджет поселения). Заключены контракты на покупку еще двух квартир (4,7 млн рублей) по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», также в 2020 году запланировано приобретение еще четырех квартир.

Аварийные дома, подлежащие расселению, расположены в поселке Торфяное: дом 13 и дома 1 и 1А на Тосненской ветке 6км. Общее количество расселяемых граждан составляет 34 человека.

Благоустройство

В 2019 году администрацией Новосветского сельского поселения были проведены работы по благоустройству территорий по следующим объектам:

- обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в поселке Новый Свет вблизи многоквартирных домов 12, 28, 29А, 34, 37Б, 41, 43, 45 на общую сумму 1 600 тысяч рублей;

- установка наземных контейнерных площадок по адресам: деревня Сабры (улица Целинная), деревня Пустошка (улица Песочная, улица Дачная, улица Садовая), деревня Малое Замостье (улица Лесная), поселок Новый Свет (массив 32, карта 2, массив 32, бывшая автостоянка, 52-ой массив, въезд (2шт.), улица Солнечная), поселок Торфяное (дом 13, улица Южная, 1А, дома 41-42, дома 43-44) – 2 153,8 тысяч рублей;

- устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении в поселке Новый Свет от угла домов 12 и 57Б к дому 27А – 1 145,5 тысяч рублей;

- устройство пешеходной тропинки вдоль дома 4 (Новый Свет) – 493,8 тысяч рублей;

- устройство тропинки от дома 27А до дома 42 (Новый Свет) – 1 981,2 тысяч рублей;

- поставка щебня в деревню Малое Замостье (улицы Новая, Садовая, Средняя) – 440 тысяч рублей;

Также были благоустроены детские игровые площадки:

- приобретение и установка детского игрового оборудования в деревне Пустошка – 2 719,7 тысяч рублей;

- приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса в поселке Пригородный – 538,1 тысяч рублей;

- приобретение, установка и оборудование спортивной площадки в поселке Пригородный – 799,9 тысяч рублей.

В 2019 году Новосветским муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию», которая осуществляет свою деятельность с 2012 года, были проведены следующие мероприятия:

- уборка несанкционированных свалок мусора на территории Новосветского сельского поселения (11 кубов);

- субботники, уборка территории у памятных мест (243 кубов);

- очистка ливневых колодцев в поселке Новый Свет силами НМКУ «Служба БИБО» и специализированной организации;

- расчистка водоотводных канав в поселке Торфяное (улицы Тосненская, Южная, вдоль региональной дороги);

- выкос травы на территории поселения в летнее время;

- обработка 45 га зарослей борщевика Сосновкого – поселок Пригородный (10 га), поселок Новый Свет (32 га), деревня Пустошка (3 га), а также частичная обработка очагов борщевика на территории Новосветского сельского поселения по заявкам старост и жителей поселения;

- ремонтные и косметические работы элементов детских и спортивных площадок всего поселения силами НМКУ «Служба БИБО» и специализированной организации;

- ремонт в помещении парилки, монтаж новой печи, ремонт системы отопления в муниципальной бане в поселке Торфяное.

Комфортная городская среда

В 2019 году администрация Новосветского сельского поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование Комфортной городской среды» провела благоустройство общественной территории между домами 43 и 43А в поселке Торфяное на общую сумму 2511, 4 тыс. рублей.

Дороги

В 2019 году администрацией Новосветского сельского поселения были проведены работы по ремонту дорог по следующим объектам:

- ремонт участка автомобильной дороги вдоль дома 42 в поселке Новый Свет на общую сумму 1 402,4 тысяч рублей;

- ремонт дворовой территории многоквартирных домов 5, 6 на улице Вырицкое шоссе в поселке Пригородный на общую сумму 1 474,0 тысяч рублей;

- ремонт дворовой территории многоквартирных домов 7, 8 на улице Вырицкое шоссе в поселке Пригородный на общую сумму 2 207, 3 тысяч рублей;

- ремонт дворовой территории многоквартирных домов 9, 10 на улице Вырицкое шоссе в поселке Пригородный на общую сумму 2 158,2 тысяч рублей;

- ремонт дорог в щебеночном исполнении на улице Восточной в поселке Торфяное на общую сумму 417,7 тысяч рублей;

- отсыпка дорог щебнем в Новосветском сельском поселении на общую сумму 1 250,0 тысяч рублей.

Социальная политика

Для поддержки семейных ценностей на территории Новосветского сельского поселения выстроена работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, а также многодетными семьями, семьями с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами. Ежегодно проходят праздники, в ходе которых администрация поселения поздравляет родителей новорожденных малышей, золотых и серебряных юбиляров, юбиляров, которым исполнилось 75, 80, 85, 90 и более лет. Проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Знаний, Международному Дню пожилого человека, Декаде милосердия, где поздравляют и вручают подарки многодетным семьям, семьям с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами. Также проходят новогодние мероприятия и многое другое.

Культура

На сферу культуры из бюджета поселения было затрачено 13 543 тысяч рублей (в том числе на содержание библиотеки – 585,6 тысяч рублей), а также на организацию и проведение торжественных и праздничных мероприятий: «День снятия блокады», фестиваль музыкально-художественного творчества «Малышок», «Масленица», открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица», «День Победы», «День освобождения узников фашистских концлагерей», «День защиты детей», организацию поездки ветеранов и школьников по местам боевой славы Гатчинского района и многое другое.

В 2019 году жители отметили день поселка «Новосветские Сентябрины». Этот год стал юбилейным – административному центру поселения исполнилось 50 лет. Администрация поселения организовала праздничное мероприятие с участием популярных артистов, поздравлением и награждением жителей за их вклад в благоустройство территории, активное участие в жизни поселения, спортивные успехи и многое другое.

Самым главным событием каждого года по-прежнему остается празднование Победы в Великой Отечественной войне. В январе 2019 года вся страна отмечала 75-ую (юбилейную) годовщину снятия блокады Ленинграда и освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков, а в мае – 74-ую годовщину Победы.

В поселке Новый Свет наряду со всей страной 9 мая традиционно прошло торжественное шествие «Бессмертный полк». Участники полка прошли от остановки до памятного знака «Звезда», неся в руках штендеры с изображением своих родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В шествии принимали участие целые классы и группы детских садов, жители поселка Новый Свет и других населенных пунктов, а также гости поселения. С каждым годом шествие «Бессмертный полк» собирает все больше человек. В 2019 году их количество перевалило за 500 участников.

Глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева выражает большую благодарность родителям школьников, которые, несмотря на различные сложности, помогали администрации поселения в обеспечении безопасности ежегодного торжественного шествия в День победы, а также детям – участникам праздничного концерта и их руководителям. Это Владимир Дмитриевич Слезовский, Лариса Геннадьевна Слезовская, Наталья Викторовна Золдырева, Ольга Петровна Шибанова, Юлия Геннадьевна Ногина.

Еще одним из самых масштабных мероприятий в области культуры стал уже традиционный – четвертый по счету конкурс на изготовление елочной игрушки. В этом году участников стало еще больше. Свои работы на конкурс предоставили 156 воспитанников образовательных учреждений. Дошколята сделали 89 игрушек, школьники – 67. Так же, как и в прошлых конкурсах, некоторые участники изготовили по две игрушки и более. Все игрушки украсили Новосветскую елку и елку в поселке Торфяное. Все победители и участники были награждены подарками и сладкими призами.

Физическая культура и спорт

Правительство Ленинградской области объявило 2019 год – Годом Здорового образа жизни. Сотрудники администрации Новосветского поселения поддержали эту идею и старались принимать участие в большом количестве спортивных мероприятий, где занимали призовые места.

В 2019 году администрация второй раз организовала и провела Спартакиаду между бюджетными организациями поселения. Это соревнование направлено на взаимодействие в первую очередь Совета депутатов и администрации с образовательными и другими бюджетными учреждениями поселения. В 2019 году в Спартакиаде приняли участие уже четыре команды.

Большой популярностью у населения пользуются футбольное и баскетбольное поля в поселке Новый Свет за домом 12, где в летний период проводят время не только подростки, но и взрослые люди.

В 2019 году в деревне Сабры было построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием и ограждением (1 672,2 тысячи рублей). Также в деревне Пустошка была установлена спортивная площадка с тренажерами. Расходы бюджета на развитие физкультуры и спорта в 2019 году составили 3,065 млн рублей.

Формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних происходит на массовых спортивных мероприятиях, куда приглашаются юные жители поселения вместе с семьями. Победителей администрация Новосветского сельского поселения всегда награждает призами и подарками.

Администрация Новосветского сельского поселения активно сотрудничает с Областной и Всероссийской Федерациями по гиревому спорту, комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района. В спортивной школе «Районная ДЮСШ» работают отделения баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса и гиревого спорта.

Администрация проводит большую работу по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С каждым годом все больше желающих принимает участие в сдаче норм ГТО. Администрация всегда оказывает помощь в регистрации и консультации желающих. Некоторые участники добиваются высоких результатов и принимают участие в фестивалях ГТО не только районного уровня, но и в составе сборной команды защищают честь Гатчинского района на областном фестивале. Администрация всегда помогает команде поселения в организации ее участия в Фестивалях ГТО.

Все вышеперечисленные мероприятия дают большой толчок развитию детско-юношеского спорта, а также способствуют формированию культуры здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. Администрация прилагает максимум усилий для развития спорта и физической культуры в поселении, а у населения есть реальная возможность с интересом и пользой проводить свой досуг, как на свежем воздухе, так и в помещениях.

Молодёжная политика

Вместе с развитием спорта на территории поселения идет работа по молодежной политике.

Центр развития и досуга «Калина» работает для детей и взрослых. Продолжает свое развитие Спортивно-патриотический клуб «Воевода».

В 2019 году оба учреждения получили субсидии по результатам конкурсного отбора социальных проектов в рамках реализации мероприятий подпрограмм в Гатчинском муниципальном районе по направлению поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Молодежный Совет Новосвет-ского поселения продолжает регулярно принимать участие в акциях и мероприятиях разных уровней. Ребята с интересом проводят время и развивают в себе как творческие, патриотические, так и спортивные навыки. Администрация Новосветского поселения всегда рада активной молодежи и принимает новых ребят независимо от их возраста для участия в различных мероприятиях поселения и в команду Молодежного Совета.

Достижения

В 2019 году жители с успехом представили Новосветское поселение на различных соревнованиях и конкурсах.

В смотре-конкурсе «Подворье - 2019» Мария Андреевна Фалева выступала в номинации «Молодо – не зелено!», представляя своих домашних питомцев (лошади, козы, птицы) и заняла второе место. Также ей вручили специальный приз от депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Елена Егоровна Щетинина в номинации «Умелые ручки» заняла в конкурсе второе место со своими волшебными созданиями – куклами – детьми «Реборн». Светлана Витольдовна Николаева заняла второе место в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство».

Семья Калининых стала победителем и была награждена дипломом «Почетная семья Ленинградской области» в конкурсе, организованном правительством Ленинградской области в целях повышения престижа семьи и возрождения лучших семейных традиций по воспитанию детей.

Сборная команда, состоящая из сотрудников администрации и депутатов поселения, заняла первое место в XX юбилейной летней Спартакиаде работников администрации Гатчинского муниципального района, администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района.

Команда поселения второй год подряд стала бронзовым призером Чемпионата Гатчинского муниципального района на приз памяти И.И. Пумалайнена по стрельбе из пневматического оружия.

Молодежный актив поселения занял второе почетное место по итогам семи этапов в Спартакиаде Молодежных Советов Гатчинского муниципального района.

Среди подростков и старшего населения, а также среди команд различных видов соревнований, как всегда, огромное количество призовых мест и медалей – все не перечислить.