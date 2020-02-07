Путин подписал указ о выплате ветеранам

Сумма составит 75 тысяч рублей.

В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, погибших в Финской и Японской войнах, в Великой Отечественной войне, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Деньги ветераны должны получить в апреле–мае.