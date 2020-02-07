Путин подписал указ о выплате ветеранам

Путин подписал указ о выплате ветеранам

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Рубрики : Общество     07 Feb 2020

Сумма составит 75 тысяч рублей. 

В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, погибших в Финской и Японской войнах, в Великой Отечественной войне, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Деньги ветераны должны получить в апреле–мае.

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