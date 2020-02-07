«Шанхай» напротив Приоратского дворца?

Со стороны проезда к
Приоратскому дворцу строительный забор стоит почти на тротуаре. Рядом плотно
прижаты старые дома. Физически нет места для даже самого маленького дворика.
Как и где будут парковаться многочисленные новоселы, где будут стоять их
мусорные контейнеры и детская площадка, как будут подъезжать спецмашины? Через
парк? Дом напротив проезда «отхватил» себе за забор часть тротуара. Здесь будет
так же?
В интернете уже идет
активная продажа квартир от 10 млн рублей в этих домах «с видом на Приоратский
дворец». Нет, друзья, не столько на дворец, сколько на огромную парковку в
парке, «пьяную горку» или в окна соседей. Это не элитное жилье, а «шанхай».
А вот гости нашего города
на эту тему не беспокоятся. В воскресенье, 26 января, когда были сделаны эти
снимки, машины с номерами бывших южных республик спокойно ездили по
Приоратскому парку вдоль Черного озера: от проспекта к дворцу и на улицу
Чкалова.
За комментарием мы
обратились в администрацию Гатчинского района и получили следующий ответ.
Комментарий
администрации Гатчинского района по вопросу строительства жилого дома по
адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чкалова, д.24Б, д.24В.
- Строительство жилого
дома на данном земельном участке производится в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании проектной
документации, которая получила положительное экспертное заключение по
результатам государственной историко-культурной экспертизы об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Приоратский
парк». Разрешение на строительство было выдано в 2016 году, к строительству
объекта застройщик приступил в 2019 году.
Земельные участки вдоль
улицы Чкалова со стороны Приоратского парка на момент выдачи разрешений на
строительство, относились к территориальной зоне Ж.2 - зона малоэтажной
многоквартирной жилой застройки. Данные участки не входят в границы территории
Приоратского парка.
В соответствии с
проектом, на прилегающей к дому территории будет обустроена парковка для
автомобилей, а также контейнерная площадка. Въезд в дворовую зону
предусматривается со стороны ул. Леонова и предназначается для въезда
автотранспорта всех проживающих в домах с №18 по дом 24. Проектируемый въезд со
стороны ул. Леонова предусматривается с асфальтированным покрытием.
Для принятия мер по
обеспечению безопасности на территории Приоратского парка в части пресечения
возможности проезда автомобилей необходимо обращаться в комитет по культуре
Ленинградской области.