«Шанхай» напротив Приоратского дворца?

Со стороны проезда к Приоратскому дворцу строительный забор стоит почти на тротуаре. Рядом плотно прижаты старые дома. Физически нет места для даже самого маленького дворика. Как и где будут парковаться многочисленные новоселы, где будут стоять их мусорные контейнеры и детская площадка, как будут подъезжать спецмашины? Через парк? Дом напротив проезда «отхватил» себе за забор часть тротуара. Здесь будет так же?

В интернете уже идет активная продажа квартир от 10 млн рублей в этих домах «с видом на Приоратский дворец». Нет, друзья, не столько на дворец, сколько на огромную парковку в парке, «пьяную горку» или в окна соседей. Это не элитное жилье, а «шанхай».

А вот гости нашего города на эту тему не беспокоятся. В воскресенье, 26 января, когда были сделаны эти снимки, машины с номерами бывших южных республик спокойно ездили по Приоратскому парку вдоль Черного озера: от проспекта к дворцу и на улицу Чкалова.

За комментарием мы обратились в администрацию Гатчинского района и получили следующий ответ.

Комментарий администрации Гатчинского района по вопросу строительства жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чкалова, д.24Б, д.24В.

- Строительство жилого дома на данном земельном участке производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании проектной документации, которая получила положительное экспертное заключение по результатам государственной историко-культурной экспертизы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Приоратский парк». Разрешение на строительство было выдано в 2016 году, к строительству объекта застройщик приступил в 2019 году.

Земельные участки вдоль улицы Чкалова со стороны Приоратского парка на момент выдачи разрешений на строительство, относились к территориальной зоне Ж.2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Данные участки не входят в границы территории Приоратского парка.

В соответствии с проектом, на прилегающей к дому территории будет обустроена парковка для автомобилей, а также контейнерная площадка. Въезд в дворовую зону предусматривается со стороны ул. Леонова и предназначается для въезда автотранспорта всех проживающих в домах с №18 по дом 24. Проектируемый въезд со стороны ул. Леонова предусматривается с асфальтированным покрытием.

Для принятия мер по обеспечению безопасности на территории Приоратского парка в части пресечения возможности проезда автомобилей необходимо обращаться в комитет по культуре Ленинградской области.