Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     10 Feb 2020

12 февраля с 10.00 до 17.00

 Пудомягское СП:

 д. Большое Сергелево, д. Монделево.

 

 

13 февраля 14.02.20г.  с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП:

д. Монделево, д. Покровская, д.Порицы, д. Марьино, д. Антелево.

 

 

12 – 14 февраля с 10.00 до 17.00

 Пудомягское СП:

 п. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

 

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