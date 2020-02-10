Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики :
ЖКХ
10 Feb 2020
12 февраля с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
д. Большое Сергелево, д. Монделево.
13 февраля 14.02.20г. с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
д. Монделево, д. Покровская, д.Порицы, д. Марьино, д. Антелево.
12 – 14 февраля с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ул. Стародеревенская.
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