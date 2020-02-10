Уровень угрозы на водоёмах - повышенный

Страшное напоминание о том, как коварен может
быть лед этой зимой, произошло в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской
области. Погибла маленькая девочка. Ребенку через неделю, 14 февраля, должно
было исполниться два года.
Вот что пишет об это
«Комсомольская правда»: «В
день гибели ребенок вместе с отцом и пятилетним братом гулял по замерзшему
карьеру недалеко от поселка. Ледовый покров не выдержал, и семья провалилась в
воду. Девочка в этот момент находилась на руках у отца. На место происшествия
выехали сотрудники полиции, но к моменту их прибытия девочка уже была мертва.
Трагедия произошла на бывшем карьере № 5 неподалеку от поселка Шапки. Брата
малышки удалось спасти – сейчас он находится в больнице в городе Тосно. Мальчик получил сильное переохлаждение, но врачи
оценивают его состояние как удовлетворительное. На отца детей, устроившего
смертельную прогулку, завели уголовное дело по ч. 3 ст.109 Уголовного
кодекса РФ «Причинение смерти по
неосторожности». Максимальное наказание, которое она предусматривает - четыре
года лишения свободы».
Ещё через два часа, на другой стороне того
же карьера, под лёд провалились мужчина и женщина. Их пытались спасти очевидцы,
но добраться до тонущих не удалось. Тела вытащили спасатели отряда «Тосно». До
пролома во льду они добирались ползком с верёвками и в гидрокостюмах. На вид
погибшим лет 40-45. Похоже, это муж и жена. Буквально минут за 15 до гибели эта
пара проходила в нескольких метрах от полыньи, где погибла девочка, сообщает
«47news».
И еще один несчастный случай. Вечером 7
февраля на Лахтинском заливе в Петербурге водолазы нашли тело 14-летней
школьницы. Днем раньше она гуляла по тонкому льду с приятелем и провалилась. Её
товарищ смог спастись самостоятельно.
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно с ВОСВОД продолжают предупреждать что, с учетом складывающихся погодно-климатических условий, категорически запрещено выходить на ледовое покрытие водоемов!
Нарушители будут привлечены к административной ответственности - штраф от 2000 до 2500 рублей, если останутся живы, конечно.