Названы лучшие способы фильтрации воды в бытовых условиях

Показательно, что даже жители мегаполисов страдают от
низкого качества воды ввиду несовершенства промышленных очистительных
сооружений и желания недобросовестных бизнесменов зарабатывать деньги «на
бутылках», выдавая третьесортное питье за минералку.
Гарантировать качество потребляемой жидкости можно только
при условии установки бытового водоочистителя, доступного для заказа в
специализированном интернет-магазине Coolmart. Дело остается за малым — подобрать модель, соответствующую
личным ожиданиям, и сделать процесс фильтрации привычной повседневной
практикой.
Фильтры кувшинного типа
Водоочистительные приборы простейшей конструкции отличает
доступная стоимость и простота эксплуатации. Чтобы получить небольшое
количество питьевой жидкости (2-3 л), воду из-под крана нужно залить в
специальный отсек и подождать несколько минут, пока она преодолеет механический
барьер, поглощающий хлор, соли тяжелых металлов и некоторые микроорганизмы.
Основные недостатки устройства — слабая пропускная способность и необходимость
частой замены картриджа.
Многоступенчатая фильтрационная система
Адаптирована для установки под моечную раковину. Состоит из
нескольких фильтрующих блоков с разными типами сорбентов, обеспечивающими
поступательное очищение пропускаемой жидкости от хлорных соединений,
органических примесей, элементов бактериального обсеменения. Многоступенчатые
системы могут дополнительно комплектоваться умягчителями воды и
минерализованными блоками, что, конечно же, сказывается на ценовом показателе.
Несомненное преимущество устройства — вывод отдельного крана, из которого
(благодаря хорошей пропускной способности) уже очищенная жидкость поступает под
небольшим напором.
Ионизатор
В 60-х годах прошлого века советские ученые в ходе
экспериментов с электролизом смогли структурировать воду на две субстанции —
щелочную, которую можно использовать в лечебно-профилактических целях, и
кислотную, обладающую антибактериальными свойствами. С тех пор сказка о
существовании «живой» и «мертвой» воды обрела реальную почву, а
заинтересованные потребители стали искать самый простой способ активированной
жидкости.
Сегодня ионизатор
воды на официальном сайте Coolmart представлен в широком разнообразии вариантов. Все приборы,
доступные в наличии, обеспечивают предварительное очищение влаги перед
структуризацией. Учитывая тот факт, что щелочная вода максимально приближена к
физиологическим жидкостям организма, покупка ионизатора является по-настоящему
выгодным приобретением, являющимся достойной альтернативой заказу
бутилированного питья сомнительного происхождения.
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