Названы лучшие способы фильтрации воды в бытовых условиях

Показательно, что даже жители мегаполисов страдают от низкого качества воды ввиду несовершенства промышленных очистительных сооружений и желания недобросовестных бизнесменов зарабатывать деньги «на бутылках», выдавая третьесортное питье за минералку.

Гарантировать качество потребляемой жидкости можно только при условии установки бытового водоочистителя, доступного для заказа в специализированном интернет-магазине Coolmart. Дело остается за малым — подобрать модель, соответствующую личным ожиданиям, и сделать процесс фильтрации привычной повседневной практикой.

Фильтры кувшинного типа

Водоочистительные приборы простейшей конструкции отличает доступная стоимость и простота эксплуатации. Чтобы получить небольшое количество питьевой жидкости (2-3 л), воду из-под крана нужно залить в специальный отсек и подождать несколько минут, пока она преодолеет механический барьер, поглощающий хлор, соли тяжелых металлов и некоторые микроорганизмы. Основные недостатки устройства — слабая пропускная способность и необходимость частой замены картриджа.

Многоступенчатая фильтрационная система

Адаптирована для установки под моечную раковину. Состоит из нескольких фильтрующих блоков с разными типами сорбентов, обеспечивающими поступательное очищение пропускаемой жидкости от хлорных соединений, органических примесей, элементов бактериального обсеменения. Многоступенчатые системы могут дополнительно комплектоваться умягчителями воды и минерализованными блоками, что, конечно же, сказывается на ценовом показателе. Несомненное преимущество устройства — вывод отдельного крана, из которого (благодаря хорошей пропускной способности) уже очищенная жидкость поступает под небольшим напором.

Ионизатор

В 60-х годах прошлого века советские ученые в ходе экспериментов с электролизом смогли структурировать воду на две субстанции — щелочную, которую можно использовать в лечебно-профилактических целях, и кислотную, обладающую антибактериальными свойствами. С тех пор сказка о существовании «живой» и «мертвой» воды обрела реальную почву, а заинтересованные потребители стали искать самый простой способ активированной жидкости.

Сегодня ионизатор воды на официальном сайте Coolmart представлен в широком разнообразии вариантов. Все приборы, доступные в наличии, обеспечивают предварительное очищение влаги перед структуризацией. Учитывая тот факт, что щелочная вода максимально приближена к физиологическим жидкостям организма, покупка ионизатора является по-настоящему выгодным приобретением, являющимся достойной альтернативой заказу бутилированного питья сомнительного происхождения.

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