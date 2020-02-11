Завтра - без света!

12 февраля с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
д.
Вайя.
12 февраля с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено: ул. Соколова, Б. Проспект, д. 85-109, храм,
д. Межно,
д. Рыбицы.
12 февраля с 09.00 до 17.00
Сиверское ГП:
д. Большево.
12 февраля с 10:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Мыза - Ивановка,
д. Малая Оровка.
12 февраля с 10.00 до 16.00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Пегелево,
д. Кирлово.
12 февраля с 10.00 до 16.00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы,
д. Переярово.
12 февраля с 10.00 до 16.00
Сад-во "Мостовик",
сад-во "Лесное",
сад-во "Тайцы",
сад-во "Тритон",
сад-во "Ольха",
сад-во "Тайга",
сад-во "Радуга",
СНТ "Большие Тайцы",
СНТ "Азимут",
СНТ
"Обуховец".
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети
уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
12 февраля с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Петрово,
д. Мута - Кюля.