Завтра - без света!

Завтра - без света!

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     11 Feb 2020

12 февраля с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Вайя.                       

 

12 февраля с 09:00 до 17:00 

Рождественское СП:

с. Рождествено: ул. Соколова, Б. Проспект, д. 85-109, храм,

д. Межно,

д. Рыбицы.

 

12 февраля с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

д. Большево.

 

12 февраля с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Мыза - Ивановка,

д. Малая Оровка.

 

12 февраля с 10.00 до 16.00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Пегелево,

д. Кирлово.

 

12 февраля с 10.00 до 16.00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы,

д. Переярово.

 

12 февраля с 10.00 до 16.00

Сад-во "Мостовик",

сад-во "Лесное",

сад-во "Тайцы",

сад-во "Тритон",

сад-во "Ольха",

сад-во "Тайга",

сад-во "Радуга",

СНТ "Большие Тайцы",

СНТ "Азимут",

СНТ "Обуховец".       

 

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

12 февраля с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Петрово,

д. Мута - Кюля.

 

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