Будущие «Лидеры России» живут в Гатчинском районе

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году на конкурс поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира, среди них – 29 350 представителей Северо-Западного федерального округа. По итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса вышли 284 человека, в том числе 12 жителей Ленинградской области.

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» состоялся в субботу, 8 февраля, в Санкт-Петербурге.

- За два года существования проекта сформировалась целая плеяда молодых руководителей. У многих участников конкурса «Лидеры России» есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Этот потенциал необходимо использовать, – сказал полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем выступлении отметил, что «конкурс по-настоящему встряхнул молодежь».

- Вы сегодня конкуренты, но вы и единомышленники. Вы единая команда нашей страны, наша надежда и уверенность в будущем, - добавил он.

За два дня, в течение которых длился полуфинал, участники должны были продемонстрировать свои лидерские качества и решить управленческие задачи, также они принимали участие в мастер-классах и аналитических деловых играх. Среди нововведений конкурса третьего сезона – запуск профессиональных специализаций «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», которые позволят отобрать успешных управленцев для данных сфер. Также уже на полуфиналах проходят собеседования и интервью участников с потенциальными работодателями.

В результате, финалистами конкурса управленцев «Лидеры России 2020» стали 30 участников из Санкт-Петербурга.

Александр Семенов второй раз принимает участие в конкурсе.

- Шел на конкурс не за победой, а за возможностью испытать дух соперничества, оценить свои сильные и слабые стороны, получить положительный заряд на весь год. В этом сезоне испытания были сложнее, чем в первый раз. Один из самых интересных кейсов, которые нам предстояло разработать, – развитие и расширение приграничного потенциала Северо-Западного федерального округа. Над этой задачей мы трудились около пяти часов.

Все участники показали себя сильными управленцами. Мы обменивались опытом, контактами для возможного дальнейшего сотрудничества. Я работал в команде с четырьмя из 30 финалистов, которые были объявлены в конце полуфинала, и могу с уверенностью сказать, что они достойны победы, - прокомментировал Александр Семенов.

Игорь Отс принимал участие в конкурсе третий раз и второй раз дошел до очного полуфинала.

- Каждый руководитель должен принять участие в этом конкурсе. Это очень интересный опыт, который позволяет взглянуть на себя и свои компетенции с другой стороны, несмотря на статус и опыт работы. По итогам своего участия в конкурсе сделал выводы, что нужно еще доработать, так как планирую и дальше принимать участие в конкурсе «Лидеры России», - сказал Игорь Отс.