Будущие «Лидеры России» живут в Гатчинском районе

Конкурс «Лидеры России»
является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна
возможностей». В этом году на конкурс поступило 233 830 заявок из всех регионов
России и 68 стран мира, среди них – 29 350 представителей Северо-Западного
федерального округа. По итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса
вышли 284 человека, в том числе 12 жителей Ленинградской области.
Региональный полуфинал
конкурса «Лидеры России» состоялся в субботу, 8 февраля, в
Санкт-Петербурге.
- За два года
существования проекта сформировалась целая плеяда молодых руководителей. У
многих участников конкурса «Лидеры России» есть толковые идеи, свои наработки,
которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере
и экономике. Этот потенциал необходимо использовать, – сказал полномочный
представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.
Губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем выступлении отметил, что «конкурс
по-настоящему встряхнул молодежь».
- Вы сегодня конкуренты,
но вы и единомышленники. Вы единая команда нашей страны, наша надежда и
уверенность в будущем, - добавил он.
За два дня, в течение
которых длился полуфинал, участники должны были продемонстрировать свои
лидерские качества и решить управленческие задачи, также они принимали участие
в мастер-классах и аналитических деловых играх. Среди нововведений конкурса
третьего сезона – запуск профессиональных специализаций «Здравоохранение»,
«Наука», «Финансы и технологии», которые позволят отобрать успешных управленцев
для данных сфер. Также уже на полуфиналах проходят собеседования и интервью
участников с потенциальными работодателями.
В результате, финалистами конкурса управленцев
«Лидеры России 2020» стали 30 участников из Санкт-Петербурга.
Александр Семенов второй
раз принимает участие в конкурсе.
- Шел на конкурс не за
победой, а за возможностью испытать дух соперничества, оценить свои сильные и
слабые стороны, получить положительный заряд на весь год. В этом сезоне
испытания были сложнее, чем в первый раз. Один из самых интересных кейсов,
которые нам предстояло разработать, – развитие и расширение приграничного
потенциала Северо-Западного федерального округа. Над этой задачей мы трудились
около пяти часов.
Все участники показали
себя сильными управленцами. Мы обменивались опытом, контактами для возможного
дальнейшего сотрудничества. Я работал в команде с четырьмя из 30 финалистов,
которые были объявлены в конце полуфинала, и могу с уверенностью сказать, что
они достойны победы, - прокомментировал
Александр Семенов.
Игорь Отс принимал
участие в конкурсе третий раз и второй раз дошел до очного полуфинала.
- Каждый руководитель должен принять участие в этом конкурсе. Это очень интересный опыт, который позволяет взглянуть на себя и свои компетенции с другой стороны, несмотря на статус и опыт работы. По итогам своего участия в конкурсе сделал выводы, что нужно еще доработать, так как планирую и дальше принимать участие в конкурсе «Лидеры России», - сказал Игорь Отс.